6 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Il covid rallenta nelle scuole pontine e le classi attualmente in quarantena sono sempre 69, stesso dato di una settimana fa. mentre gli studenti positivi calano del 30 per cento: oggi sono 143 a fronte dei 211 accertati alla data del 28 aprile, Stabile invece il numero dei casi tra prof e personale ata: sono 24, uno in meno rispetto a 7 giorni fa.

Nel dettaglio, nella settimana che va dal 28 aprile al 5 maggio, risultano contagiati 128 alunni con meno di 14 anni (erano 162 sette giorni prima), 25 tra i 14 e i 18 anni (erano 38), 17 docenti (erano 18) e tre collaboratori (erano 2) per un totale di 173 persone (erano 220 la settimana prima). E' la prima volta dopo cinque settimane che il numero dei contagiati è in calo, ma sono ancora il doppio rispetto a fine marzo.

Sebbene la curva cominci una lenta discesa sono ancora molte le situazioni critiche in diversi istituti del territorio pontino. Tra questi, c'è il caso della scuola Rodari di Latina dove in una classe quinta della primaria nelle scorse settimane è stato accertato un cluster di variante inglese che ha contato 20 positivi su un totale di 23 bambini. Un altro caso finito sotto stretta osservazione è quello poi del plesso del centro storico di Sermoneta. Sui contagi nelle scuole del comune ha fatto il punto nelle scorse ore il sindaco Giuseppina Giovannoli. Un imponente lavoro di screening ha portato a sottoporre a tampone molecolare oltre 230 studenti e relativi docenti. Se nel plesso della scuola primaria e secondaria di primo grado di Doganella, dove pure si era verificato un focolaio, la situazione è tornata sotto controllo e l'emergenza è rientrata, nella scuola del centro storico il cluster sembra al momento ancor attivo. Nella primaria in particolare sono stati sottoposti a tampone 85 alunni di cui tre risultati positivi, mentre nell'infanzia su 21 bambini tamponati sono contagiati più della metà. Le classi dunque restano chiuse in attesa che si concluda il monitoraggio e continuano la didattica a distanza. C'è poi un altro problema scoperto dalla Asl e immediatamente segnalato a tutti i sindaci della provincia. Si tratta dei pullmini messi a disposizione dai Comuni per il trasporto degli alunni. Le verifiche effettuati sui mezzi del trasporto scolastico hanno portato a scoprire irregolarità in due casi: due autobus quindi che avevano a bordo più studenti di quelli consentiti in tempi di emergenza covid. La capienza attuale dovrebbe essere pari a circa la metà di quella normale, invece i mezzi viaggiavano quasi pieni a scapito ovviamente delle necessarie misure di distanziamento tra gli alunni. I due pulmini appartengono a due comuni pontini e non è un caso probabilmente che proprio in entrambi i territori si siano verificati dei cluster nelle scuole. Non si esclude dunque che il contagio possa essersi diffuso proprio a bordo. I sindaci sono stati dunque invitati a mantenere altissima l'attenzione sui trasporti scolastici che rischiano di vanificare tutte le misure di controllo e gestione del virus adottate per le scuole.

Laura Pesino

