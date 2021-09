Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

Come da tradizione da molte estati oggi si svolge il torneo Oscar Zonzin. Il memorial si disputa sul campo di Borgo Montello e vi partecipano Aprilia, Vis Sezze e la formazione dei Borghi Riuniti. Il triangolare prende il via alle 18.30 con il match tra Aprilia e Borghi Riuniti. Al termine dei quarantacinque minuti la squadra perdente torna immediatamente sul terreno di gioco per incontrare la Vis Sezze.

«Per noi è un test importante in quanto ci dà la possibilità di accumulare minutaggio per i giocatori. Soprattutto per quelli che domenica scorsa non hanno giocato nel preliminare di coppa Italia con la Nuova Florida. Inizialmente saranno loro a scendere in campo nella prima gara del triangolare spiega il direttore sportivo apriliano Stefano Stigi Le partite sono tutte importanti. Ognuna per un suo motivo. Noi vogliamo far bene sempre».

Nell'urna della coppa Italia è uscita, per i biancocelesti pontini, l'Ostia Mare che scenderà al Quinto Ricci mercoledì 22. La sfida è valida per il primo turno della competizione tricolore. Con l'avvicinarsi dell'esordio nel girone G del campionato di serie D, l'attenzione dell'ambiente è tutta rivolto al Gladiator, avversario di domenica prossima. «In serie D partite facili non ci sono. Certamente andare a giocare in trasferta a Santa Maria Capua Vetere da un punto di vista ambientale è sicuramente non facile conclude Stefano Stigi Noi li affronteremo con la giusta determinazione per andare alla ricerca di un risultato positivo». La formazione di mister Giorgio Galluzzo nel primo impegno ufficiale della stagione ha superato con una bella prestazione la Nuova Florida. 3-1 il punteggio in favore delle rondinelle.

«E' stata una bella vittoria. Ci tenevamo molto perché era la prima gara ufficiale. Questo ci permette di presentarci al meglio in campionato. Avevamo già affrontato la Nuova Florida durante il precampionato e avevamo perso per 4-2. Sapevamo che era una squadra che ci poteva mettere in difficoltà ma con qualche accortezza in più ci siamo fatti trovare pronti puntualizza, l'autore della terza rete, il centrocampista dell'Aprilia Gianmarco Falasca Vorrei sottolineare il carattere e la compattezza della squadra che dopo lo svantaggio è rimasta unita. Siamo riusciti a ribaltare la gara grazie all'apporto di ogni giocatore». Le altre due reti portano la firma di Cruz e di Pezone.

Dario Battisti

