Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

CALCIO

Un memorial per ricordare una bandiera del Latina Calcio, un uomo che ha lasciato una traccia nella città che negli anni '70 lo accolse con entusiasmo, divenuta poi la sua casa. Domenica 3 ottobre allo stadio Francioni di Latina, a partire dalle ore 10, si disputerà il primo triangolare per ricordare Mario Cancellieri, ex terzino sinistro del Latina, scomparso nel 2018. A volere fortemente questo evento è stata la società Women Latina Calcio 1932, che vede a capo il presidente Giovanni Farina, amico fraterno di Cancellieri. Sarà l'occasione per onorare il calciatore che nella stagione 1972/1973 vinse il campionato di serie D con i nerazzurri e vedere all'opera la formazione pontina che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza. Le altre due avversarie del memorial saranno il Frosinone Calcio femminile (Eccellenza) e l'Indipendent, squadra napoletana che prenderà parte al torneo di serie C.

Insomma, non mancano i motivi di interesse per recarsi allo stadio Francioni, come ribadito dallo stesso presidente nerazzurro Giovanni Farina: «Avevamo da tempo l'idea di organizzare un evento che ricordasse la figura di Mario, una persona di famiglia per me, di poche parole ma di una bontà unica. Cancellieri ha dato tanto a Latina e al Latina, ci è sembrato doveroso omaggiarlo con questa manifestazione con l'auspicio che possa far avvicinare tante persone al calcio femminile, un movimento in continua ascesa. Ci stiamo preparando per affrontare il prossimo campionato da protagonisti, non vediamo l'ora di ricominciare».

Sarà una Women Latina 1932 diversa rispetto alla scorsa stagione. Si è creata una realtà unica nel capoluogo, che vede coinvolte anche ex giocatrici del Nuovo Latina Lady, proprio per cercare di alzare il livello di qualità. Ad allenare l'undici pontino sarà Marco Pupatello. «Quella di domenica 3 ottobre prosegue Farina sarà la giornata giusta per presentare il nuovo team alla tifoseria, la speranza è che si possa generare tanto entusiasmo intorno alla nostra squadra. Ci teniamo a regalare belle soddisfazioni a tutta la città. Mi preme ringraziare coloro che si sono adoperati per organizzare al meglio questo evento così importante, oltre al Frosinone Calcio e all'Indipendent che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito. L'idea è di far sì che questo memorial possa crescere con gli anni e diventare un torneo sempre più strutturato».

La manifestazione vedrà in campo alle ore 10 Latina e Frosinone, un derby assolutamente da non perdere, con la perdente che poi sfiderà l'Indipendent. Alle ore 12 l'ultima partita che assegnerà il trofeo del primo torneo dedicato a Mario Cancellieri.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA