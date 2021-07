Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

PALLAMANO

È calato il sipario sul 32° Memorial Franco Calise, la kermesse internazionale di beach handball che ha monopolizzato per tre giorni il litorale gaetano di Serapo. Nonostante il numero limitato delle società partecipanti a causa del Covid, sulla sabbia dei lidi Serapide, Aurora e Miramare è stato grande spettacolo. In campo maschile dopo una strenua lotta l'ha spuntata il Gaeta Handball '84 che ha battuto in finale agli shoot out (tiri di rigore) per 2-1 il Therapy Salerno. Al terzo posto l'Aversa Atellana, che, dopo aver perso agli shoot out una serrata semifinale con i salernitani, ha superato nella finalina (2-0) l'altra compagine locale dello Sporting Club Gaeta 1970. Nella femminile il torneo è stato dominato dalle croate della Bhc Zagreb, che hanno superato 2-0 le connazionali del Dk Slavoski Brod che a sorpresa in semifinale si erano imposte 2-1 sul Chemo Profili Zagreb, salita sul podio contro l'Hc Fondi (2-0).

I PREMI

Premiati miglior giocatore Lorenzo Uttaro (Gaeta Handball '84), miglior portiere Onofrio Balasco (Aversa Atellana), miglior giovane Riccardo Uttaro (Sporting Club Gaeta 1970, club che ha vinto anche il fair play). Tra le donne best player Nika Horvat del Zagabria, che ha primeggiato sia come miglior portiere che come difensore con il tandem Lena Dunderovi-Lucia Lesac. Tra le giovani insignita Viola Di Fazio del'Hc Fondi. Soddisfatto Antonio Viola del comitato organizzatore che comprende Gaeta Handball '84 e Sporting Club Gaeta 1970. «Purtroppo la pandemia ha decimato il numero delle società partecipanti sia nella fase iniziale dovuta all'obbligo della quarantena al rientro, sia all'ultimo momento. L'importante era ripartire e un sentito ringraziamento va alla nostra città che ha risposto presente e a tutte le compagini, in particolare alle croate, che fra normative varie a cui si sono dovute attenere hanno voluto essere presenti a tutti i costi».

Andrea Gionti

