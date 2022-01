Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:04

SANITÀ

«Gli investimenti nella sanità del territorio oltre a consentire l'erogazione di servizi più diretti, efficienti ed immediati al cittadino sono a garanzia di presidi ospedalieri a maggiore specializzazione e per la gestione delle emergenze complesse». Ne è convito il sindaco di Latina Damiano Coletta, parlando del futuro auspicato del Goretti, Dea di secondo livello, alla luce del piano di investimenti che la Regione Lazio ha predisposto per l'intera provincia, ridisegnando con oltre 39 milioni di euro la sanità nei cinque distretti. Progetti da realizzare con i fondi del Pnrr entro quattro anni. Case e ospedali di comunità, centrali operative territoriali, aggiornamento del parco delle attrezzature diagnostiche e adeguamento sismico del Goretti, mentre si rilancia continuamente il programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Latina alle porte della città per altri 300 milioni di euro di fondi pubblici. Non è che c'è il rischio che si sia messa troppa carne al fuoco? «Sul nuovo Goretti ho sempre detto ben venga - afferma il sindaco del capoluogo, presidente della conferenza dei sindaci sulla sanità -, ma come è ovvio occorre tempo. Non sarà immediata la sua realizzazione, mentre nel frattempo è necessario garantire i livelli di efficienza e di maggiore attrattività previsti per un Dea di secondo livello. Anche i cantieri in corso presso il Goretti vanno visti in quest'ottica».

«Oggi aggiunge Coletta - il Pnrr ci dà l'opportunità di investire nella sanità in tempi serrati. La valorizzazione della medicina del territorio nasce dalla necessità di liberare' gli ospedali, e in particolare il Goretti, dagli accessi al pronto soccorso che, al di là dell'emergenza Covid, hanno sempre rappresentato una criticità per il sistema ospedaliero. Il piano di investimento presentato dalla Regione consentirà di realizzare un filtro tra l'ospedale e i medici di medicina generale attraverso i nuovi servizi che consentiranno una soluzione più agevole per i pazienti affetti da patologie croniche che necessitano costantemente di aggiustamenti terapeutici e di visite di controllo».

NUOVI SERVIZI

Nel distretto sanitario LT2, di cui fa parte la città di Latina, il piano di investimenti regionale colloca una centrale operativa territoriale, cinque case e un ospedale di comunità. Fatta eccezione per due case di comunità di tipo spoke, previste una a Sabaudia e l'altra a Pontinia, tutto il resto è programmato nel capoluogo. A gestione prevalentemente infermieristica, l'ospedale di comunità sarà organizzato presso una palazzina di via Montesanto, alle spalle dell'attuale poliambulatorio della Asl di via Cesare Battisti. Un tempo sede dei servizi di Medicina Legale, Assistenza protesica e Cad, lo stabile accoglierà dai 20 ai 40 posti letto per ricovero breve a bassa intensità clinica. Prevista la presenza, sette giorni su sette, di un medico per almeno 4,5 ore al giorno, di 9-10 infermieri, di 1-2 unità di personale di supporto (sanitario-amministrativo) e di sei operatori socio-sanitari.

La casa della comunità di tipo hub e la centrale operativa territoriale troveranno spazio, invece, presso palazzina Asl di via Cesare Battisti. Gli standard fissati per una casa hub prevedono prestazioni obbligatorie che vanno dai servizi di cure primarie erogati da equipe multidisciplinari al punto di accesso, dall'assistenza di livello base ai servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza, dai servizi infermieristici al sistema integrato di prenotazione collegato al Cup aziendale, dall'integrazione con i servizi sociali per la cronicità ai servizi diagnostici al monitoraggio delle cronicità. E un'infinità di altri servizi obbligatori, raccomandati e facoltativi. La centrale operativa svolgerà invece una funzione di coordinamento della presa in carico unitaria del paziente tra i servizi e i professionisti di cui ha bisogno. Una rivoluzione nell'organizzazione sanitaria. Per la città di Latina sono previste altre due case di comunità di tipo spoke, una da organizzare presso i poliambulatori Asl di Latina Scalo e Borgo Sabotino. Si tratta di strutture satelliti, satellite rispetto alla casa hub che per il distretto Lt2 dovrà coordinare anche le spoke di Sabaudia e Pontinia.

Rita Cammarone

