IL QUADROI numeri dei contagi da coronavirus continuano a crescere in provincia di Latina e la situazione non accenna a migliorare. Per questo risulta fondamentale intercettare i casi quanto prima. A tal proposito un aiuto può venire dalle postazioni per lo svolgimento di tamponi rapidi antigenici svolti dai medici di medicina generale che, chi prima, chi dopo, i Comuni hanno provveduto ad attivare. Dal 5 gennaio il servizio drive-in è funzionante a Sabaudia presso i locali di via Principe di Piemonte, adiacenti all'area denominata ex Spes. Sono 11 i medici di base del territorio che hanno aderito all'iniziativa. Una novità, in vista della riapertura delle scuole, si registra anche a Cori dove, da ieri, le farmacie Nobili e De Gregorio, in collaborazione con il Comune, effettuano tamponi rapidi gratuiti, a tutti gli studenti, insegnanti e operatori delle scuole primarie e secondarie di Cori e Giulianello. I tamponi verranno effettuati, previa prenotazione presso le farmacie, nel drive-in situato in piazza della Stazione a Giulianello. Intanto la postazione che vede la presenza dei medici di famiglia è già attiva da un mese presso l'ospedale di Cori. Vengono eseguiti una media di 10 tamponi al giorno dai 21 medici di medicina generale che hanno aderito all'iniziativa, a Cisterna. Le attività si svolgono già dal 14 dicembre al centro anziani, in via Donatori degli Organi, nei locali del centro polivalente del quartiere San Valentino. Il Comune ha previsto un collegamento wifi ed una postazione PC per la tempestiva trasmissione dei dati. La Cisterna Ambiente si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti prodotti. L'amministrazione sta, inoltre, predisponendo la procedura per adeguare i locali dell'ex centro per disabili Agorà, affinché possano essere utilizzati, a tempo debito, per la somministrazione dei vaccini.A Terracina il servizio è partito il 21 dicembre presso i locali della ex Delegazione di Borgo Hermada in Piazza IV Novembre. Al via anche a Pontinia, presso il centro anziani, dallo scorso 23 dicembre.Anche Minturno si è attrezzata con l'avvio della postazione, il 30 dicembre, presso l'arena Mallozzi di Scauri. Subito dopo è diventata operativa anche la postazione di Formia, il 2 gennaio, all'ospedale Dono Svizzero. A San Felice Circeo i medici si sono resi disponibili ad effettuare i tamponi presso il parcheggio di Torre Olevola. È importante ricordare che non si tratta di comuni drive in. L'unica modalità per accedere al servizio, che è completamente gratuito, è la prenotazione presso il proprio medico di base o pediatra il quale provvederà a prenotare la prestazione. In nessun caso è consentito presentarsi sul posto privi dell'appuntamento. Saranno i medici a valutare chi potrà prenotarsi ed in particolare coloro che hanno avuto contatti con una persona positiva, i casi di sospetto contatto, i contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento o chi deve ottenere il certificato di rientro a scuola o riammissione al lavoro al termine del periodo della quarantena.Ebe Pierini