Medici chirurghi e odontoiatri ai nastri di partenza per il rinnovo del consiglio direttivo dell'Ordine professionale della provincia di Latina. Scaduto ieri a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste dei candidati e delle singole candidature. Si vota anche per il rinnovo del collegio dei revisori dei conti. Sono due le liste per l'elezione di quindici componenti del consiglio direttivo iscritti all'albo dei medici chirurghi: Valore Medico, il cui capolista è Eugenio Saputo, e Noi Medici che vede tra i candidati l'attuale presidente Giovanni Maria Righetti. Due anche le liste per il rinnovo dei cinque componenti della commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri: Autonomia, capolista Luigi Stamegna, e Forza Insieme Cambiamo con in testa Davide Leone. Per il rinnovo dei due componenti effettivi e di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti ci sono: Valore Medico (con prima candidatura di Giuseppe Pricoco), Noi Medici (capeggiata da Giusi Santangelo), e Forza Insieme Cambiamo (prima candidatura Maurizio Massa) come liste e come singola candidatura quella di Donatella Fazzone. Il primo turno elettorale, per l'elezione degli organi valevoli per il quadriennio 2021-2024, è fissato nei giorni 5,6 e 7 marzo, dalle 9 alle 18. La votazione è valida, ai fini della proclamazione degli eletti, se avranno votato i 2/5 delle rispettive assemblee. Nel caso in cui non fosse raggiunto il quorum sarà necessario un secondo turno di votazione, già fissato nei giorni 12, 13 e 14 marzo con quorum di 1/5. Qualora anche in questo caso non si raggiungesse il quorum si procederà ad una terza tornata nei giorni 19,20 e 21 marzo che sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. Ma sulle operazioni elettorali, particolarmente sentite all'interno dell'Ordine per la conseguente successiva nomina del nuovo presidente, pende la spada di Damocle delle carte bollate. Contro la modalità di voto stabilita, ovvero esclusivamente telematica con uso di Spid, è stato presentato ricorso al Tar che sarà discusso ai fini della sospensiva il 10 marzo, quindi dopo il primo turno elettorale. In caso di accoglimento della richiesta di sospensiva la votazione del primo turno potrebbe essere congelata in attesa della discussione nel merito.

Rita Cammarone

