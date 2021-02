IL CASO

Indette le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Latina, ma per accedere alle operazioni di voto, previste solo in via telematica, è necessario possedere l'identità digitale. Chi non ha lo Spid non vota: per questa ragione è stato presentato un ricorso al Tar, ma la prima udienza per la richiesta di sospensiva è fissata dopo il primo turno di voto previsto nei giorni 5,6,7 marzo. Diversi i candidati in campo che si sono rivolti agli avvocati Dino Lucchetti del Foro di Latina e Lucio Anelli del Foro di Roma contro le elezioni indette esclusivamente in via telematica, come stabilito a maggioranza dal consiglio direttivo uscente presieduto da Giovanni Maria Righetti. L'udienza per la sospensiva è stata fissata per il 10 marzo. Sono 2.982 chirurghi e 464 odontoiatri i professionisti chiamati ad eleggere il consiglio direttivo dell'Ordine per il quadriennio 2021-2024. Nel caso in cui alla prima convocazione non si raggiungesse il quorum pari ai 2/5 dei votanti, sia per la categoria dei medici chirurghi che per la categoria degli odontoiatri, le elezioni avranno luogo in seconda convocazione nei giorni 12, 13, 14 marzo con quorum fissato a 1/5. L'eventuale terza convocazione, prevista per il 19, 20 e 21 marzo, porterebbe comunque all'aggiudicazione degli eletti poiché l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti. Stesse date e meccanismo per il rinnovo del collegio dei revisori a cui partecipano sia l'assemblea dei medici sia degli odontoiatri per un totale di 3.446 professionisti. Ma quanti sono in provincia di Latina i medici e i dentisti in possesso dello Spid? Si stima circa il 75%, il che vorrebbe dire che un quarto degli iscritti rischia di restare escluso pur essendo in regola con le quote e in possesso della pec. «Il ricorso precisa l'avvocato Lucchetti è a tutela di tutti gli elettori». Altri Ordini, come quello di Napoli, hanno scelto modalità miste per non scoraggiare alla partecipazione. A promuovere ricorso al Tar sono state le liste Valore Medico, Autonomia degli odontoiatri e la candidatura singola dei revisori. «In nessun modo ha commentato Eugenio Saputo, capolista di Valore Medico l'adozione da parte di un Ordine o della Federazione nazionale di modalità elettroniche o telematiche deve costituire per alcuno impedimento o pregiudizio rispetto all'esercizio del voto sancito dall'articolo 48 della Costituzione».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA