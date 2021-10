Martedì 26 Ottobre 2021, 05:05

SERMONETA

Si è svolto a Sermoneta, da ottobre 2020 a giugno 2021, e in particolare nel borgo di Monticchio, un progetto dal titolo MBiokids guidato dalla dottoressa Martina Gaglioti, biologa marina e ricercatrice sul campo con collaborazioni in molte delle riserve marine italiane e in Indonesia. Martina si sta dedicando ora alla divulgazione scientifica e per questo ha creato il Laboratorio MBiokids, organizzando un micro corso di biologia marina con due bambini di 10 anni nel proprio rustico. I bambini hanno fatto tesoro delle nozioni apprese, portandole nello studio e nella vita pratica. Si è parlato di esseri viventi del mare, di inquinamento, di ecosistemi. L'evento conclusivo del corso è stata una mattinata di fine settembre al mare con muta e occhiali. Qui Lorenzo e Riccardo hanno potuto verificare dal vivo tutte le conoscenze apprese, analizzando specie marine, sedimenti e rocce. Il progetto è stato inserito sul sito dell'Unesco nel portale della protezione dell'oceano, vincendo il primo posto. «Lorenzo, Riccardo e la loro insegnante Martina Gaglioti, da una casa privata, con questo progetto hanno raggiunto tutto il Mediterraneo, Malta, e l'America Latina spiegano le mamme dei due ragazzi - Martina con la sua dolcezza e gentilezza ha trasmesso le sue conoscenze, mostrando e spiegando il mondo sommerso a due bambini che sono rimasti rapiti e incuriositi, gettando un seme di conoscenza che col tempo sicuramente farà il suo corso». «Sono una biologa marina, analista Gis e appassionata subacquea da quando avevo 9 anni. Lavoro quotidianamente per ridurre il divario tra il mondo della ricerca accademica confinata e il pubblico più ampio - spiega la biologa - Per questo dopo alcune ricerche e collaborazioni nel settore della subacquea ricreativa ho scelto di rafforzare il mio impegno nel campo dell'Ocean Literacy. Per entrare a far parte della grande comunità Ocean Literacy ho iniziato a sviluppare alcune piccole iniziative autofinanziate come MBioKids, fino al compito di Consulente Individuale nell'ambito del vero Programma Unesco Ol. Spero di poter fare qualcosa di più grande nel prossimo futuro.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA