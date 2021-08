Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Fabrizio Mattioli si ricandida al Consiglio comunale di Latina: già consigliere nelle scorse amministrazioni, fu tra coloro che firmarono la sfiducia a Vincenzo Zaccheo, oggi ricandidato primo cittadino per il centrodestra. Allora Mattioli era del Pd, oggi si ripropone come indipendente proprio nella lista Latina nel cuore di Zaccheo.

«In questi anni nel centrosinistra non si è riusciti a perseguire l'obiettivo di una convinta e credibile alternativa di governo per Latina - spiega - nel 2010 firmai anche io la sfiducia: avevo ritenuto giusto quell'atto, sbagliando. Ora con Zaccheo abbiamo scoperto che sono più le idee che ci uniscono che non le posizioni che ci dividono».

Mattioli cita università, portualità, sostenibilità ambientale, nuova pianificazione urbanistica. Dallo stesso Zaccheo giunge poi una risposta alle polemiche delle ultime ore: «Latina non ha bisogno di fronti anti qualcuno, ma di una azione unitaria che ci consenta di affrontare in un clima di rinnovata collaborazione istituzionale l'appuntamento del centenario, come ha giustamente osservato la candidata sindaco di Azione, Nicoletta Zuliani. Non è questo il tempo per dividerci». Dalla Zuliani è di ieri la proposta di un approccio diverso sui rifiuti: «Dare voce ai comitati e valore alle loro segnalazioni, creare un'alleanza con i cittadini e renderli protagonisti anche della filiera di controllo, come fossero dei sensori continuamente attivi sul territorio».

Daniela Fiore, candidata consigliera per il Pd, chiede invece un «progetto di restyling del Parco Falcone e Borsellino con impianti e servizi, aree giochi e di sgambatura cani, un punto ristoro». Si ricandida al Consiglio anche l'attuale capogruppo di Lbc, Valeria Campagna, eletta cinque anni fa appena 18enne. «Mi sono impegnata affinché ci fossero spazi e strumenti, come il Forum dei Giovani o il Consiglio delle bambine e dei bambini, per accogliere ragazze, ragazzi, studenti, rappresentanti di istituto, studenti universitari che avessero proposte per migliorare la città. Oggi l'obiettivo è lo stesso: contribuire a rendere Latina una città migliore».

An. Ap.

