Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

CICLISMO

Il Monte Zoncolan è il punto dove la fatica e la sofferenza dei ciclisti incontrano la tecnica e la storia per diventare leggenda. Nei giorni scorsi, Matteo Ferrera, 30 anni, di Aprilia, ciclista amatore della Tre Colli Cycling Team, ha voluto scrivere una pagina importante della sua carriera da specialista delle due ruote e lo ha fatto su una montagna che incarna lo spirito del Giro d'Italia. Per farsi un'idea di cosa voglia dire scalare il Kaiser (l'imperatore, questo è il soprannome dello Zoncolan) si possono prendere in analisi i colori che vengono usati quando si disegna il profilo altimetrico di una salita: si usa il giallo per i tratti di normale salita, l'arancione per quelli più ripidi e il rosso per quelli davvero ripidi, in cui la pendenza è oltre il 10%, mentre in questo caso il monte Zoncolan è tutto rosso e per questo è considerata la salita più difficile del ciclismo professionistico. «Sono un grande appassionato e all'inizio dell'anno ho maturato l'idea di compiere questa piccola sfida, dopo quella nell'agosto del 2020 che mi ha visto scalare il celebre Mont Ventoux - ha chiarito Ferrara, tesserato con la più giovane delle società ciclistiche di Aprilia - Una sfida con me stesso prima di tutto perché lo Zoncolan è una salita lunga e unica nel suo genere e arrivare in cima è un'emozione unica. La salita non finisce mai e per farla ci vuole un rapporto adatto per quelle pendenze spaventose». Matteo è partito dal versante di Ovaro, in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, che è il lato più duro per arrivare in cima. La strada s'arrampica per 1.210 metri di dislivello in soli 10,5 km alla pendenza media dell'11.6% tra picchi di oltre il 20%. I primi 3 chilometri somigliano all'imbocco di molti passi dolomitici, con un declivio regolare che spiana netto dopo mille metri. Dopo aver attraversato il paese di Liariis, comincia la parte più ripida perché ci sono subito cento metri al 22% e per i sei chilometri successivi il pendio medio è del 15%, con tornanti stretti e ripidi su fondo sconnesso. Solo intorno al nono chilometro, le pendenze tornano al 7% e la strada spiana fino al 4% in prossimità dei tre tunnel di mattoni a vista. Non è finita, perché gli ultimi 500 metri hanno una pendenza del 12% per scollinare in vetta a 1.750 metri di altitudine. La prossima scalata in programma per Matteo, ad agosto, sarà l'Alpe d'Huez, famosa vetta del Tour de France.

Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA