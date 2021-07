Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:00

OLIMPIADI

Grande prova di matteo Ciampi, il nuotatore di Latina, a Tokyo e nella notte appena trascorsa con i suoi compagni si è giocato una medaglia. Ieri la staffetta 4x200 stile libero infatti ha centrato la finale che si è disputata poco prima dell'alba.

I PRECEDENTI

La staffetta mancava in una finale olimpica da Pechino 2008 quando il celebre quartetto Belotti-Brembilla-Rosolino-Magnini sfiorò il podio con un amaro quarto posto a 37 decimi dall'Australia di Grant Hackett. Quattro anni prima, ad Atene, con l'unico cambio tra Belotti e Cercato, arrivò il bronzo alle spalle delle regine Stati Uniti e Australia, mentre a Londra 2012 e Rio 2016 la finale fu mancata per un'inezia. A distanza di cinque anni dall'ultima edizione a cinque cerchi la 4x200 stile libero ha compiuto un'impresa storica nella piscina del Tokyo Aquatics Center staccando il pass per la finale che si è tenuta a tarda notte, grazie al terzo crono assoluto (7'0505) dietro Australia (7'0500) e Gran Bretagna (7'0325).

LA SQUADRA

Nella squadra azzurra grande protagonista il fuoriclasse di Latina Matteo Ciampi, schierato in seconda frazione dal tecnico federale Stefano Franceschi, suo coach in Toscana alla Livorno Aquatics. Il 24enne dell'Esercito, prima di tuffarsi in vasca nella sua prima avventura olimpica, ha ricevuto il cambio dal marchigiano Stefano Di Cola che ha stampato 1'4700, a 16 centesimi dal personale del Sette Colli di Roma. Il testimone è passato a Ciampino (ribattezzato così dal club labronico), che ha tirato fuori il suo miglior lanciato di sempre nuotando in 1'4564 - tempo di reazione di 0.26 con 5139 a metà gara - spingendo il tricolore davanti a tutti nella batteria. Il barese Marco De Tullio, il più giovane del quartetto, al cambio segnava 1'4668, che però non bastava per subire il sorpasso di Roc (acronimo di Russian Olympic Committee perché gli atleti non possono esibire i propri vessilli complice la squalifica ricevuta in seguito allo scandalo doping scoppiato dopo Sochi).

LA VELA

Toccava quindi al fiorentino Filippo Megli il compito di riportare l'Italia davanti a tutti con 1'4563 mettendo in cassaforte il passaggio tra le migliori otto: l'unico cambio in finale è stato l'ingresso ai blocchi del bolzanino Stefano Ballo al posto di De Tullio. Dietro Russia e Stati Uniti, cinque team in corsa per il gioco delle medaglie considerando anche Gran Bretagna e Australia. Esattamente l'identico clichè della emozionante finale vissuta ai mondiali di Gwangju 2019, dove gli azzurri finirono quarti per soli 3 centesimi, ma nelle eliminatorie sorpresero con il nuovo record nazionale (7'0497).

Intanto nella piccola baia di Enoshima i velisti delle Fiamme Gialle di Gaeta stanno recitando un ruolo di primo piano. Il quarto posto nel windsurf RS:X di Marta Maggetti e l'ottavo nel singolo Laser Radial della timoniera Silvia Zennaro rappresentano due ottimi biglietti da visita in proiezione della Medal Race. Oggi l'attesa è per il debutto nel catamarano misto foiling della classe Nacra 17 dei campioni europei Ruggero Tita e Caterina Banti.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA