Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

BODY BUILDING

Secondo posto in Europa e sesto al Mondo. Massimo Iorio, 48 anni, di Latina, è una vera e propria autorità nell'universo del bodybuilding, una stella che brilla e che ha già puntato il prossimo evento: i Giochi del Mediterraneo di Malta. «Il mio approccio allo sport è molto professionale e si basa sulla disciplina, sul sacrificio e sulla forza di volontà, le stesse basi che poi ritrovo nel mio lavoro e nella vita quotidiana - chiarisce Massimo, che è anche un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Latina - Devo rinunciare a tante cose, i dolci sono un problema e anche i piatti della buonissima gastronomia locale, se voglio continuare a competere a questi livelli devo rinunciare a tante cose, basti pensare che l'ultimo piatto di pasta l'ho mangiato in occasione dello scorso Capodanno». Nell'ultima uscita Iorio s'è piazzato tra i primi sei del Mondo nel campionato che s'è svolto giovedì scorso a Barcellona dove ha centrato un piazzamento notevole nella categoria classic. «Alla mia età devo prestare sempre il massimo dell'attenzione anche perché mi trovo a competere con atleti anche di vent'anni più giovani, ma questo non è un problema perché sto già lavorando per i Giochi del Mediterraneo dove vorrei continuare il mio percorso di crescita - aggiunge Iorio che, in passato, è stato anche insignito della Medaglia d'Oro al valor civile per aver salvato una persona che stava annegando al mare presso lo stabilimento Boca Chica - Quel salvataggio lo ricordo con grande emozione, ero al mare, stavo mangiando e non ho esitato a correre come un pazzo in acqua per salvare quella persona, poi insieme al bagnino lo abbiamo portato in salvo a riva. Sono sempre molto disponibile verso il prossimo, questo l'ho imparato grazie al mio lavoro in Polizia, mi piace però tenere molto staccata la mia attività in divisa dal mondo dello sport in cui sono da sempre in prima linea. Credo di aver seguito anche le orme di mio padre Renato che per 12 anni è stato un guardialinee nella serie A di calcio ai tempi di Maradona». La vita del culturista è scandita da tempi precisi e da una dieta ferrea.

«Alle 6:00 del mattino mi alzo per fare il mio primo allenamento, in perfetto orario per farmi trovare pronto a lavoro, poi nel pomeriggio in base alla disponibilità di tempo vado in palestra - conclude Iorio, che si allena presso la Gyn Tonic di Latina ed è seguito da Daniel Mancini di Hummer Sport per quanto riguarda l'integrazione alimentare - Devo impegnarmi perché oltre ai Giochi di Malta, il prossimo anno, ci sono anche gli Europei». È stato un 2021 ricco di soddisfazioni: secondo posto alla Diamond Cup Iffb di Malta in agosto, argento alla Arnold Classic a Siviglia e primo posto alla Proteica Cup.

Giuseppe Baratta

