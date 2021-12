Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

LA PREVENZIONE

La giornata di ieri è stata la prima, nel Lazio, di mascherine obbligatorie anche all'aperto. Non si tratta di una novità, perché anche nel corso delle precedenti ondate della pandemia erano state prese misure simili per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Ma i cittadini come l'hanno presa, si saranno ricordati di indossarla anche all'aperto? Perché infatti l'ultima misura del genere nel Lazio risale a molti mesi fa e solo da circa una settimana il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha firmato un'ordinanza con la quale imponeva l'utilizzo della mascherina all'aperto solo in alcune zone della città, quelle a maggiore affluenza, come ad esempio l'isola pedonale del centro che ha il mercatino natalizio aperto e quindi maggiore possibilità di assembramenti soprattutto ora che le scuole sono chiuse e che le festività entrano nel vivo.

IL PROVVEDIMENTO

L'ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, firmata alcuni giorni fa, è entrata in vigore ieri e resterà attiva fino alle 24 del 23 gennaio 2022. Questo provvedimento estende l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto a tutti i comuni della regione (anche a quelli che non ne avevano di proprie) e per tutti i luoghi all'aperto indistintamente per l'intera giornata, «ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde Covid-19». I controlli sono partiti serrati: al lavoro ci sono le polizie locali, i carabinieri e la questura con i relativi commissariati locali. Tante le verifiche, ma nel primo giorno sembrerebbe ancora nessuna multa: l'operazione che le forze dell'ordine hanno effettuato nelle prime ore di entrata in vigore dell'ordinanza è stata soprattutto persuasiva un po' in tutti i comuni. Nei prossimi giorni è però previsto un giro di vite e il rischio è fino a 400 euro di sanzione amministrativa. Come si stanno comportando, nel frattempo, i pontini? In molti sono distratti: in giro si vedono ancora troppe persone senza mascherina. Qualcuno fa finta di non sapere e poi quando ripreso la indossa, ma c'è anche qualcuno che è confuso davvero: a Latina si vedono anche persone indossare la mascherina che se la abbassano appena girano l'angolo dopo l'isola pedonale. Infine c'è ancora qualche convinto no mask, ma per fortuna in un contesto come quello attuale è diventato rarità. Gli unici esonerati rispetto all'obbligo di mascherina all'aperto sono come sempre gli sportivi in attività in luoghi aperti, i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone affette da patologie incompatibili con l'uso della mascherina. Per tutta la durata dell'ordinanza è stato inoltre disposto l'aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario che lavora nelle strutture sanitarie sia pubbliche che private: ogni 10 giorni come termine massimo dovranno controllarsi. Lo scopo è quello di intercettare subito eventuali casi positivi ed isolarli.

Stefania Belmonte

