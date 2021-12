Martedì 28 Dicembre 2021, 05:02

LO STUDIO/2

Il reparto di pediatria e neonatologia del Goretti di Latina, diretto dal professor Riccardo Lubrano, in questi due anni di pandemia ha analizzato aspetti molto interessanti strettamente legati ai risvolti del Covid. Il primo riguarda l'utilizzo delle mascherine in età pediatrica, pubblicato sulla prestigiosa rivista Jama Network Open. 47 i bambini presi in esame e 22 avevano 24 mesi o meno. «Durante i primi 60 minuti di valutazione nel gruppo non si è registrato alcun cambiamento significativo sulla frequenza respiratoria». Il problema si era posto nel momento in cui alcuni genitori avevano lamentato l'utilizzo prolungato delle mascherine in classe. A quanto risulta dallo studio però, non si ravvisano rischi: «L'uso della mascherina non è associato ad alterazioni della funzione respiratoria, anche tra i bambini di età pari o inferiore a 24 mesi.

MALATTIE E MEDICINALI

I risultati dunque possono aiutare a promuoverne l'uso tra i bambini. Inoltre, pensiamo che i bambini debbano essere educati all'uso delle mascherine da genitori e personale scolastico». Ovviamente lo studio è molto più elaborato, e qui proponiamo solo la conclusione.

Il reparto a elaborato un altrettanto interessante e utile studio per valutare come le misure restrittive attuate durante la pandemia abbiano influenzato l'incidenza delle più comuni malattie infantili (bronchiolite, asma, laringiti, polmoniti, otiti e faringiti) e come è cambiato il consumo di farmaci nel 2020 rispetto al 2019. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Children e ha coinvolto i pediatri di famiglia della Asl di Latina (su 70, hanno dato la propria adesione in 33). La ricerca ha fatto riferimento anche all'unità farmaceutica della zona, alla quale sono stati richiesti i dati della spesa netta per quanto riguarda i farmaci più comunemente usati in età pediatrica. I minori coinvolti sono stati 35.787. Il risultato è stupefacente: «Si è verificata una riduzione significativa dell'incidenza delle malattie e soprattutto nel consumo di farmaci. Significa che le misure adottate durante la pandemia, quindi l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il metro di distanziamento hanno determinato cambiamenti importanti nella diffusione delle comuni malattie pediatriche. Crediamo che l'attuazione di una ragionevole strategia di contenimento, anche al di fuori della pandemia - spiega il professor Lubrano - potrebbe influenzare positivamente l'epidemiologia delle malattie infettive e allergiche nei bambini e la spesa sull'assistenza sanitaria». Nello studio il primo dato che balza all'occhio è che nel 2020, in pediatria si è registrata una drastica diminuzione dei ricoveri e di accessi al pronto soccorso. Nel periodo preso in esame, per esempio per le laringiti si è passati, tra marzo e maggio, da 8 infezioni del 2019 alle 0 del 2020. Per l'asma, si è passati dai 33,5 casi del 2019 a 2,5 nel 2020. Le otiti, sono nei mesi più freddi, da marzo a maggio, sono passate da 29 a 3. «In particolare, abbiamo riscontrato una significativa riduzione dell'incidenza di tutte le malattie e la riduzione si è osservata anche nei mesi immediatamente successivi al lockdown. E ovviamente anche l'andamento della spesa farmaceutica è variato: in particolare, era più alto nei primi due mesi del 2020 rispetto al 2019, ed è diminuito drasticamente durante il lockdown. Abbiamo riscontrato una significativa riduzione nella prescrizione di tutti i farmaci per via inalatoria e antibiotici con diversi spettri di azione». «Mentre la pandemia ha messo a dura prova il nostro sistema sanitario, ha indirettamente aperto nuove prospettive sull'importanza della prevenzione e ciò potrebbe influenzare positivamente l'onere e la spesa del nostro sistema sanitario durante le stagioni epidemiche, con una diminuzione di che certo non potrà arrivare ai livelli del lockdown con un risparmio dell'80%, ma che potrebbe arrivare a oltre il 40%», conclude Lubrano.

Francesca Balestrieri

