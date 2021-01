© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI SPALAl Benito Stirpe scende la Spal (acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor), circolo sportivo-religioso fondato a Ferrara nel 1907, che viene da una serie di partite non eccezionali in questa fase calda del campionato, fatta di molti turni ravvicinati. Dopo il ko per 2-0 di Ascoli, gli estensi sono caduti anche nella sfida casalinga contro il Brescia per 3-2, non capitalizzando per due volte la situazione di vantaggio. La doppietta di Valoti infatti non è bastata a contenere la rimonta del Brescia che poi ha effettuato il sorpasso definitivo con Bjarnason all'87'. Un ko che ha lasciato ferma la squadra dell'ex allenatore giallazzurro Pasquale Marino a quota 26, in quinta posizione, subito davanti ai canarini che comunque devono recuperare una partita. «Abbiamo voglia di riscattarci dopo l'immeritata sconfitta contro il Brescia e vogliamo rifarci contro il Frosinone» ha subito chiarito mister Marino nella conferenza stampa della vigilia. Affronta un Frosinone ancora in emergenza, ma l'allenatore degli estensi conosce la forza dei canarini e li ha visti in azione contro il Pordenone, per questo non si fida e soprattutto non confida sulle numerose assenze della squadra di Nesta: «Il Frosinone ha dimostrato già contro il Pordenone di avere un assetto importante facendo una grande partita, avranno anche tanti giovani in panchina e pochi titolari da inserire a partita in corso, ma l'assetto rimane quello di una squadra importante sottolinea Marino -. I loro problemi contano poco, sappiamo solo che dobbiamo fare il massimo. In queste circostanze le squadre si ricompattano e tirano fuori qualcosa in più rispetto alla normalità. Ma quali caratteristiche vede Marino in questo Frosinone? Ha una buona organizzazione di gioco, stanno recuperando giocatori importanti e potrebbero tornare al 3-5-2 o al 3-4-1-2. Hanno poi un buon assetto difensivo e davanti una buona fisicità negli attaccanti, abili nel gioco aereo e di sponda ed anche se non ha fatto tantissimi gol è una squadra compatta ed organizzata. Sulle fasce poi continua Marino -, Beghetto e Zampano spingono molto creando spazi. Bisognerà pertanto stare attenti per non lasciare campo agli avversari durante le ripartenze, soprattutto sulle fasce. Intanto la Spal dopo due sconfitte consecutive ha bisogno di rimettersi in moto e vuole approfittare di qualche giorno in più di riposo: Nella gestione di tante partite ravvicinate il rendimento non è stato ottimo. Si cerca di gestire le energie e cambiando spesso i protagonisti i meccanismi possono incepparsi, ma la gestione deve comunque esserci.Alessandro Biagi