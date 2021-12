Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:03

MARINA

A Latina le concessioni demaniali marittime che scadono il 31 dicembre 2021 saranno estese per altri due anni. La conferma è arrivata ieri dalla nuova assessora con delega alla Marina, Adriana Calì, che ha però subito aggiunto: «La priorità non sono le concessioni, ma fare in modo che non venga più portato via un solo granello di sabbia».

VERSO I BANDI

«L'amministrazione comunale ha spiegato si allinea al recente pronunciamento del Consiglio di Stato che legittima l'estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2023. Ma da subito lavorerà ai bandi per le future assegnazioni, sebbene ancora non siano state emesse le linee-guida europee e nazionali per l'attuazione della Bolkestein. Mi piacerebbe anticipare il discorso dei bandi colloquiando con i diretti interessati e i cittadini. Il metodo sarà quello della coprogettazione per il miglioramento dei servizi e a maggiore garanzia degli spazi liberi e accessibili a tutti e per 360 giorni all'anno. La mia idea è quella di prendere ad esempio le buone pratiche, già messe in atto in alcune spiagge virtuose, facendo riferimento al Rapporto 2021 di Legambiente. Liguria, Veneto, Toscana, Puglia, Campania: regioni che puntano al green. Per il Lazio, abbiamo l'esempio di Capocotta».

Le buone pratiche indicate dall'assessore Calì riguardano la raccolta differenziata, l'accessibilità, il rispetto dell'ambiente per una migliore offerta dei servizi nell'ottica green. Nel mentre la neo assessora alla Marina e alla Transizione ha preannunciato un confronto con gli operatori balneari, gli stessi ieri mattina hanno lamentato di essere in attesa di un incontro con l'amministrazione comunale dalla fine dell'estate scorsa. Assobalneari e Sib, rappresentati rispettivamente da Massimo Perin e Mario Gangi, non hanno ancora gettano la spugna per la battaglia contro la Bolkestein.

«La pressione sul Governo è forte, probabilmente ci sarà un emendamento alla legge Finanziaria», ha detto Perin, ricordando che il prossimo 9 marzo ci sarà l'udienza al Tar per una ventina di ricorsi presentati contro l'estensione delle concessioni a Latina per soli 12 mesi anziché fino al 2033 come stabilito da una legge dello Stato Italiano.

«I bandi europei ha aggiunto Gangi - per ora non si possono fare, senza le linee guida. Abbiamo chiesto al Comune di Latina un incontro». La battaglia contro la Bolkestein, nonostante il pronunciamento del Consiglio di Stato, è ancora fortemente sostenuta da diversi partiti.

«Il nostro Governo ha dichiarato nei giorni scorsi il senatore pontino Claudio Fazzone, di Forza Italia - ha il dovere di battersi nelle sedi opportune per chi rischia di vedere andare in fumo anni di lavoro ed investimenti».

«La coprogettazione per i bandi ha replicato l'assessore Calì del M5S sarà un'opportunità anche per gli operatori locali: io ti dico quello che mi aspetto da te e tu mi dici cosa serve. Questo è il senso. Nella Bolkestein i bandi vogliono dare luce a progetti locali, guardando a servizi migliori».

TUTELA DELLA COSTA

Per l'assessore comunale alla Marina oggi la priorità non sono le concessioni, ma la tenuta della spiaggia difronte all'emergenza del cambiamento climatico.

«Abbiamo a disposizione un milione di euro della Regione e 5,5 milioni di euro dello Stato. A seguito del Covid, abbiamo avuto recentemente notizia della proroga di un anno per le progettazioni. Un anno in più per non perdere i finanziamenti. E' un grosso vantaggio. I progetti saranno adeguati in base al recente studio universitario della Sapienza che indica la tipologia di intervento in base al cambiamento climatico.

Il nostro obiettivo è di spendere tutti i soldi a disposizione perché non si perda più un solo granello di sabbia. Il Comune di Latina parteciperà anche al bando Lazio in Transizione per l'assegnazione dei fondi strutturali».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA