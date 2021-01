© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASORichiesta di calamità naturale per le ultime mareggiate sulla costa di Latina. La giunta comunale del capoluogo pontino ha già predisposto la delibera da inviare in Regione Lazio per la richiesta di danni, cui potranno poi agganciarsi gli operatori balneari che hanno avuto le strutture danneggiate dagli ultimi eventi naturali. Particolarmente colpiti, sul litorale di Latina, nelle ultime ore, sono stati il Tortuga e il Totem, ma quasi tutti gli stabilimenti si sono ritrovati con l'acqua sotto le strutture.L'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, chiarisce che «la bozza è già pronta e sarà approvata entro poche ore in giunta e sulla base di quella chi ha avuto danni potrà chiedere rimborsi». Bellini osserva che «purtroppo il mare è in queste condizioni. La gara per il ripascimento (quello morbido da 190mila euro davanti all'Hotel Fogliano e davanti allo stabilimento della Polizia, ndr) è partita e le operazioni si faranno in primavera; siamo al lavoro anche per quello da 1,1 milioni di euro, più ampio, per il quale speriamo nella positiva interlocuzione con tutti gli enti coinvolti». Ma saranno possibili opere di difesa della costa? «Certo non è possibile mettere pennelli davanti alla costa nell'area del Parco nazionale del Circeo, occorrono ripascimento e barriere soffolte, in modo da impedire alle mareggiate di erodere la spiaggia in continuazione. Occorre un ripascimento continuo».ASSOBALNEARI«Richiesta di calamità? - obietta Massimo Perin, dell'Assobalneari Lazio - danni ce ne sono alle strutture ma il danno più grande è nell'erosione stessa. Il livello della sabbia in alcuni punti è sceso di un altro metro, non era mai accaduto che il Tortuga avesse l'acqua sotto le strutture. Questo è il segno che il mare, soprattutto con queste mareggiate di scirocco, erode il territorio, e tanto. O si argina con un ripascimento morbido o la natura continua a togliere. Sullo stato di calamità la vedo quindi dura, se andiamo a raccontare che sono cadute una veranda e una torretta, quello che bisogna dire in Regione è che senza spiaggia non si possono mettere gli ombrelloni e quindi non c'è lavoro. Bisogna muoversi ora». Perin lancia anche un allarme: «Di fronte ai continui costi per il rimontaggio e per la sistemazione di strutture danneggiate, a fronte di minori entrate per il minore numero di ombrelloni da poter posizionare, e di un futuro incognito sulla durata delle concessioni, e abbiamo già contattato diversi studi legali per valutare il ricorso contro la delibera di giunta che le estende solo per il tempo necessario a superare la crisi da coronavirus per poi andare a evidenza pubblica, diversi operatori stanno pensando di fare marcia indietro».Andrea Apruzzese