Un vero e proprio assalto iniziato alle prime ore del mattino e proseguito per tutto il resto della giornata. Un invasione di persone con al seguito ombrelloni, lettini, ciambelle gonfiabili e borse termiche stracolme di cibo e bevande che ha interessato le spiagge libere del lungomare di Sabaudia e del Circeo. Pienone anche in stabilimenti balneari e chioschi.

Trovare un parcheggio dopo le 8 era già impresa titanica. In migliaia hanno scelto di trascorrere l'ultimo week end di giugno, approfittando anche del ponte di San Pietro e Paolo, sulle spiagge pontine. Il lungomare di Sabaudia si presentava come un unico, infinito, serpentone di auto.

Se non fosse stato per il calendario che dice altro si sarebbe benissimo potuto pensare di essere a ferragosto per il numero delle presenze. E, con il ritorno dell'estate si ripresentano gli stessi problemi di ogni anno a partire dalla carenza di parcheggi che crea un sovraccarico di auto lungo il litorale. Coloro che sono stati così fortunati da accaparrarsi un posto e non avevano l'abbonamento hanno dovuto affrontare file anche molto lunghe per pagare il ticket orario o giornaliero.

A dimostrazione del gran numero di bagnanti presenti nella giornata di ieri. Sono stati perlopiù i romani a scegliere le celebri dune di Sabaudia per una domenica a base di tintarella e bagni. Ma non sono mancati anche i ciociari ed i campani. È evidente che il covid non spaventa i vacanzieri e i turisti della domenica che si sono riversati copiosi sull'arenile. Una boccata d'ossigeno anche per le molte attività ricettive e le strutture balneari che operano in città e sul lungomare.

Di sicuro si denotano anche delle criticità come la difficoltà a rispettare le norme relative al distanziamento sociale sulle spiagge.

Pienone anche al Circeo dove i più mattinieri sono riusciti a conquistarsi un lembo di spiaggia libera e dove gli stabilimenti hanno registrato presenze considerevoli.

Il tutto è indice di una gran voglia di ripartire e di lasciarsi alle spalle i giorni bui della pandemia. La speranza è che non si abbassi la guardia in quanto il rischio del contagio non è scongiurato e il pericolo della diffusione delle varianti è reale.

