La Maratona di Latina tornerà con la XXIII edizione il 4 dicembre 2022. L'importante e storico evento di sportpertutti', ideato e organizzato dall'Uisp pontina, progetta la ripartenza per tornare ad essere il momento in cui la città di Latina sale alla ribalta nazionale della corsa di lunga distanza.

«La Maratona di Latina è una delle più importanti 42 chilometri del centrosud ricorda Andrea Giansanti, presidente dell'Uisp Latina e abbiamo intenzione di rilanciarla in grande stile. La pandemia da Covid-19 ha inciso sulle nostre vite, sui nostri affetti e sulla quotidianità di tutti noi e purtroppo non è ancora definitivamente alle spalle. Abbiamo perso amici e membri della nostra comunità, e in questo periodo anche svolgere un'attività motoria alla portata di tutti, come la corsa, è stato difficile per molti. Dobbiamo cercare di superare le vicende che ci hanno segnato e recuperare la socialità che lo sport porta con sé. La Maratona rappresenta un'occasione unica sotto questo punto di vista, perché unisce campioni e semplici appassionati, atleti normodotati e con disabilità, persone che vengono da ogni parte d'Italia e oltre, in un momento di solidarietà e inclusione senza pari. Per questo vogliamo che la questa attesa manifestazione diventi la festa degli sportivi, e si riaffermi come veicolo di promozione del territorio, di sensibilizzazione alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, a tal fine abbiamo iniziato a lavorare insieme al Comune di Latina e alla Regione Lazio. La decisione di veicolare le nostre energie verso il 2022, senza organizzare edizioni speciali come avvenuto per altri eventi, va nella direzione di valorizzare al meglio la Maratona di Latina nell'élite nazionale delle 42 chilometri». La ripartenza della kermesse podistica è stata comunicata anche al sindaco Damiano Coletta. Il primo cittadino del capoluogo, che ha fortemente voluto riportare la Maratona a Latina, nell'occasione ha ribadito il sostegno dell'amministrazione ad un evento ritenuto di grande valenza per tutta la comunità.

