Manca poco alla ripartenza del campionato di pallavolo femminile di serie C. Il 13 e 14 febbraio si tornerà in campo anche se, considerando la pandemia, non saranno previste le retrocessioni in questa stagione. Le formazioni della provincia di Latina che partecipano al campionato di serie C femminile sono inserite nel girone B1 e sono: Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia, Giò Volley Aprilia, Virtus Latina, Sud Pontino, Pallavolo Futura Terracina '92, Volley Terracina.

«Siamo molto contente e consapevoli del fatto che si tratterà di una stagione molto particolare per tutta una serie di motivazioni, ma sicuramente è una bellissima notizia perché ricominciare a giocare è molto importante per tutte noi» spiega Ilaria Miatello, capitano del Real Caffè/Moka Sirs. «Felici per la ripartenza ma il problema delle palestre sarà notevole, ci sono difficoltà oggettive e noi vivremo questa stagione in prospettiva per il prossimo campionato» aggiunge Daniele Righi dirigente del Virtus Latina.

In C maschile Top Volley e Serapo Gaeta sono state inserite nel Girone B1 insieme a: Palianus, Argos Volley, Volley4US e Intent Sport. In serie B1 femminile continuano i rinvii delle partite per il Cisterna '88, la squadra allenata da Marco Saccucci vedrà saltare la seconda partita consecutiva su indicazione della Federazione. «La stagione sarà molto influenzata dalla pandemia, mi auguro che vengano eliminate le retrocessioni e sono certo che di questo si potrà parlare nelle sedi opportune al momento giusto» spiega William Droghei, direttore sportivo della formazione pontina. Il Cisterna nella passata stagione, prima dell'interruzione del campionato, stava dominando il suo girone di serie B2. Il Cisterna potrebbe tornare in campo nella terza giornata quando Sara De Lellis e compagne dovrebbero far visita al Sant'Elia Fiumerapido.

