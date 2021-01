© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sgomento, la preoccupazione, la frustrazione, e anche la rabbia. I sentimenti di chi purtroppo si trova a dover affrontare una conferma di positività al Covid-19 per un parente o per sé, comuni purtroppo ormai a centinaia di migliaia di persone in Italia e milioni nel mondo. Sono i sentimenti che emergono anche dal post pubblicato su Fb ieri pomeriggio dal presidente del Consiglio comunale di Latina, Massimiliano Colazingari, che ha così reso nota una conferma di positività della propria anziana madre, ospite da anni, a causa di pregresse patologie, presso una residenza nel centro sud della provincia pontina. «Sono arrabbiato, anzi no sono furioso - ha scritto Colazingari - mia madre è risultata positiva al covid stamane e versa già in condizioni cliniche abbastanza serie, date le sue patologie pregresse. È stata vittima di un contagio avvenuto, suo malgrado, nella casa di cura dove vive da alcuni anni: inerme, quindi senza difesa al riguardo». Il suo è uno sfogo, come quello di milioni di altre persone che sono state poste di fronte all'assoluta incertezza di una malattia nuova e quindi ignota: capire come possa essere avvenuto un contagio, come evitare che si diffonda nella propria famiglia, come fare per uscirne, se e quali farmaci assumere, capire come relazionarsi con la burocrazia di isolamenti e quarantene. Capire. Di fronte a una malattia che non ha ancora percorsi standardizzati. E non sono solo percorsi medici, ma anche mentali, emozionali, sul come affrontarla, su come gestire un positivo in casa, in famiglia, con distanziamenti, sanificazioni, finestre aperte giorno e notte.Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA