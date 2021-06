FORMIA

Da mesi continuava a minacciare ed a commettere maltrattamenti nei confronti della moglie 74enne e della figlia 50enne, con le quali conviveva nella stessa abitazione a Formia. Le due donne, esasperate e impaurite, non sono riuscite più a sopportare l'atteggiamento minaccioso dell'uomo e si sono recate presso la stazione dei carabinieri per denunciare il congiunto, un pensionato di 75 anni di Formia, incensurato. Sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri, che, dopo aver raccolto una serie di testimonianze, hanno inviato una informativa sulla delicata vicenda all'autorità giudiziaria. E ieri è scattato il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Cassino, che ha disposto per il 75enne formiano la misura cautelare del divieto di avvicinamento al coniuge, per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori e minacce. L'amaro epilogo di una convivenza che, dopo lunghi anni di matrimonio, era diventata molto difficile. Dal febbraio scorso erano iniziate le discussioni animate, le liti seguite poi da minacce verbali dell'anziano pensionato, un ex operaio, nei confronti della moglie e della figlia. Una situazione insostenibile, che aveva richiamato anche l'attenzione dei vicini e che si era particolarmente acuita nel maggio scorso, tanto da spingere le due donne a sporgere denuncia presso la locale stazione dei carabinieri nei confronti del loro congiunto, al quale è stata infine notificata la misura di divieto di avvicinamento al coniuge.

S.Gio.

