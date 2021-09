Lunedì 20 Settembre 2021, 05:02

TERRACINA

Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia, in provincia di Latina: sabato a Terracina i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un uomo di 35 anni raggiunto da un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dei domiciliari. Un provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, e giunto dopo una richiesta di aggravamento della misura fino a prima a carico dell'uomo, un'istanza avanzata dagli stessi militari della Compagnia locale. Il 35enne, infatti, era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento all'abitazione in cui risiede l'ex moglie, emesso dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza: secondo le ricostruzioni delle autorità, si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e in presenza di minori, i due figli. Tuttavia, stando alle risultanze investigative, il divieto è stato ignorato. La donna sarebbe stata non solo avvicinata, ma anche sottoposta ad almeno un'aggressione verbale e pesanti minacce. Il 35enne è stato ristretto all'interno della sua abitazione. Subito dopo, oltretutto, la parte lesa si è recata dai carabinieri per denunciare ulteriori circostanze aggravanti.

M.M.

