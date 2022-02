Sabato 19 Febbraio 2022, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 08:55

Veniva perseguitata dal marito, schiacciata nella morsa di una folle gelosia priva di fondamento, ma anche picchiata e insultata. Azioni che avvenivano con costanza e che avevano gettato nel buio una donna di Aprilia tratta in salvo fortunatamente dai carabinieri che avevano iniziato ad indagare sulla sua condizione. La vittima secondo quanto emerso durante gli accertamenti al culmine della disperazione per le continue vessazioni, soprattutto psicologiche, tentò anche il suicidio ingerendo una notevole quantità di diserbante agricolo.

Venne soccorsa in tempo e trasferita in ospedale per essere salvata. Ora questa triste storia potrebbe avere un lieto fine. I carabinieri del Reparto Territoriale diretti dal tenente colonnello Paolo Guida seguendo le nuove direttive nell'ambito del Codice Rosso hanno infatti eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il contestuale divieto di avvicinare la donna nei confronti del marito, un uomo dell'Est Europa residente nella zona di Campoverde. Il provvedimento è stato approvato dall'Autorità Giudiziaria di Latina che ha accolto le istanze raccolte dai carabinieri durante le indagini. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le violenze duravano da diverso tempo, la donna più volte è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Ma è degenerata solo di recente, quando poi la poveretta vistasi isolata e senza un aiuto esterno ha tentato il suicidio. Il suo aguzzino non accettava, infatti, che la donna potesse avere relazioni sociali, che potesse avere rapporti di amicizia con i suoi colleghi di lavoro, l'aveva letteralmente chiusa tra le mura domestiche. Ora è stata affidata ai Servizi Sociali.

