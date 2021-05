3 Maggio 2021

TERRACINA

I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 40enne del posto con l'accusa di aver aggredito la moglie 47enne e la figlia 19enne; le due donne hanno riportato lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni ciascuna. Questa mattina l'uomo comparirà davanti al giudice del tribunale di Latina per il rito direttissimo. L'allarme alla centrale operativa è arrivata la scorsa notte, è stata la donna più grande ad allertare le forze dell'ordine mentre era già in corso la lite, scoppiata per motivi sui quali i militari stanno ora indagando. Quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia sono arrivati nell'abitazione di Terracina, mamma e figlia erano riuscite a chiudersi in una stanza per sfuggire al 40enne. Secondo le successive risultanze investigative, episodi del genere sarebbero già accaduti ripetendosi anche negli ultimi giorni. Fino alla scorsa notte, quando per ragioni in fase di accertamento l'uomo avrebbe aggredito la moglie e la loro giovane figlia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, richiamati dalle urla provenienti dall'appartamento. La telefonata al 112 ha messo in moto i soccorsi e determinante è stato l'intervento dei carabinieri del capitano Francesco Vivona che hanno evitato che potessero esserci conseguenze peggiori per entrambe. Dopo gli accertamenti di rito l'uomo è stato arrestato e oggi sarà giudicato. La moglie e la figlia, invece, sono state curate dal personale del pronto soccorso dell'ospedale Fiorini di Terracina. Ne avranno appunto per una decina di giorni, ma le conseguenze di un'azione del genere non hanno una prognosi e si rischia di portarsele dietro a vita.

MINTURNO

Se l'è cavata solo con una denuncia, invece, un uomo di 42 anni che ha più volte minacciato e picchiato la moglie. La donna, stanca di subire violenze, si è rivolta ai carabinieri della stazione. I militari, insieme ai colleghi della compagnia di Formia, agli ordini del capitano Michele Pascale, hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno notificato il provvedimento dell'autorità giudiziaria all'uomo. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e rischia - nel caso continuasse - di essere allontanato dai luoghi frequentati dalla donna ovvero di finire agli arresti per stalking.

Sono purtroppo sempre più frequenti vicende del genere, ma le donne vittime di atti persecutori hanno anche iniziato a sporgere denuncia e trovare riscontro nei carabinieri o nelle altre forze dell'ordine.

SEZZE

Nell'ambito delle attività sul territorio i militari della stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Isernia. Si tratta di un provvedimento riferito a un uomo di 50 anni, il quale deve scontare un anno di reclusione per reati in materia fiscale .

