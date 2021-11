Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Nell'A2 del basket maschile la Benacquista Latina torna al successo dopo cinque turni di astinenza, ma le buone notizie per la pallacanestro pontina questa settimana finiscono qui: dai campionati ai piani di sotto, solitamente forieri di buone nuove, stavolta giungono solo cattive notizie. In B la Meta Formia, ultima in graduatoria, opposta all'invitta capolista del girone D Lions Bisceglie, è quella che raccoglie più sensazioni positive nonostante il 44-78 finale, risultato bugiardo perché a metà gara i formiani erano testa a testa con i rivali: «Siamo vivi e lo abbiamo dimostrato - sottolinea il coach sconfitto, Gianni di Rocco - contro Bisceglie aver condotto il match nel primo quarto d'ora è un ottimo viatico. Alla lunga paghiamo la poca esperienza a questi livelli ma anche altre volte, al cospetto di avversari più quotati, siamo usciti dal parquet con i complimenti delle rivali di turno. Ora è arrivato però il momento però dove i complimenti non servono più: dobbiamo vincere qualche partita»

SERIE C

Mentre in C Gold l'Oasi di Kufra Fondi osservava il turno di riposo dovuto al girone dispari, il tracollo inatteso è arrivato dalle quattro formazioni della C Silver, tutte sconfitte nonostante impegni, almeno sulla carta, alla portata. Nel girone A la New Basket Time Latina, che guidava il gruppo a punteggio pieno dopo 5 turni, scivola in casa del San Cesareo, team di metà classifica: dopo tre tempi sul filo di lana (50-50 all'ultimo riposo) Latina crolla nell'ultima frazione perdendo per 77-70. Tra gli sconfitti bene i lunghi under 20 Maeorg e Ivanisevic, autori di 25 punti in tandem. Nulla da fare invece per la Serapo Gaeta, battuta in casa da LaSalle Roma: 62-76. In testa al gruppo A resta in solitaria Ferentino a punteggio pieno, a quota 12, mentre la New Basket Time ora insegue a 2 lunghezze in compagnia di Sora. Nel girone B seconda sconfitta in fila per la Fortitudo Scauri, che dopo aver perso l'imbattibilità domenica scorsa con Cassino, cede anche sul campo della Uisp Roma XVIII (club di metà classifica) incassando un pesante 81-66. Male pure la Virtus Aprilia, battuta in casa (81-84) dall'abbordabile Nuova Lazio. Nel girone B Cassino e Roma Eur condividono il primato a quota 10, Scauri è stata risucchiata nel gruppo delle terze a 8 punti, con Pomezia e Don Bosco Roma: Aprilia resta a quota 4, scivolando fuori dalla zona play-off.

