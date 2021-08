Martedì 17 Agosto 2021, 05:02

LA POLEMICA

È scontro per l'invio dalla mail personale del presidente di Abc, Gustavo Giorgi, del comunicato stampa di Europa Verde-Verdi. Giorgi è criticato da Andrea Marchiella e Matilde Celentano di FdI, secondo cui «apprezziamo la professionalità di Giorgi ma crediamo che in questo caso abbia sbagliato nella forma». Fanno eco Lega, FdI, FI, Udc, Cambiamo e Rinascimento con Sgarbi, per i quali «una pianificazione aziendale puntuale avrebbe spinto ad anticipare il concorso per 45 autisti, in scadenza a pochi giorni dalle elezioni». A tutti, Giorgi risponde osservando come «sono stato candidato capolista dei Verdi, mi sono candidato in Europa verde, mi candidai con Damiano Coletta. Se sono in Abc, è perché devo raggiungere determinati obiettivi, quindi rivendico di svolgere il ruolo di presidente e il fatto che lo sia, non mi impedisce di godere dei diritti di ogni cittadino». E sulla tempistica del bando di assunzione: «Respingo ogni sospetto: prima si sarebbe dovuto votare a maggio, poi a settembre, infine a ottobre: nel balletto delle date avremmo calibrato quando far partire il concorso? No. Il porta a porta ha step precisi, e questa operazione è stata fatta con la tempistica precisa».

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA