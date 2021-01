© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABAUDIAC'è apprensione a Sabaudia per i casi di covid 19 registrati presso il plesso del centro dell'Istituto comprensivo Cencelli che hanno riguardato insegnanti, alunni e assistenti. Ad ammettere che la situazione appare alquanto complicata è lo stesso sindaco, Giada Gervasi, la quali ha ribadito che sebbene l'attività didattica sia un servizio pubblico essenziale, anche la salute degli studenti e delle loro famiglie, degli insegnanti e degli operatori scolastici deve essere garantita. Pertanto il primo cittadino ha chiesto al prefetto di Latina, Maurizio Falco, al direttore generale dell'Asl, Giorgio Casati, al direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Anna Carbonara e al dirigente dell'Istituto Cencelli, Marco Scicchitano, un incontro urgente per valutare la chiusura precauzionale del plesso di Sabaudia Centro per almeno 7 giorni o comunque l'assunzione di altre misure anche a più ampio raggio.La situazione, seppur monitorata va gestita in stretta sinergia con tutte le autorità competenti e le parti coinvolte ha sottolineato il sindaco sulla sua pagina Facebook - Si precisa che l'Amministrazione comunale ha già chiuso in via precauzionale il Centro diurno per disabili e la ludoteca comunale. Sarebbero due le insegnanti e oltre una decina i bambini contagiati. Numeri che preoccupano perché non si esclude che possano aver infettato altre persone all'interno dei rispettivi nuclei famigliari. Nella giornata di lunedì i bambini delle classi interessate sono stati sottoposti a tampone molecolare dalla Asl di Latina. Ora è una corsa contro il tempo per circostanziare il contagio. Molti bambini hanno fratelli e sorelle anche in altre scuole e durante le ore pomeridiane svolgono attività sportive e di aggregazione per cui la situazione potrebbe peggiorare spiega il sindaco Gervasi. Di qui la necessità di chiudere la scuola e arginare il dilagare del contagio che potrebbe allargarsi se bambini positivi ma magari asintomatici continuassero a svolgere tranquillamente le loro attività quotidiane. Le classi interessate sono state messe intanto in quarantena fiduciaria. Di sicuro una situazione di disagio che ha creato non poca apprensione nei genitori dei piccoli. Intanto a Sabaudia negli ultimi giorni i numeri dei positivi sono cresciuti notevolmente. Negli ultimi 3 giorni sono stati registrati ben 19 nuovi casi. Si resta in attesa delle decisioni delle autorità competenti ma è prevedibili che la scuola chiuderà i battenti per far in modo che l'emergenza attuale rientri nella consapevolezza che il rischio di nuovi focolai è sempre dietro l'angolo.Ebe Pierini