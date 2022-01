Sabato 22 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

«Una vera tragedia per la nostra comunità una notizia triste», il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha ricevuto ieri nel tardo pomeriggio la notizia che la giovane di 28 anni morta per Covid all'Umberto I era di Aprilia. «Ho ricevuto la chiamata direttamente dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, lui stesso di persona mi ha voluto informare della situazione e porgermi la sua vicinanza considerata la situazione molto delicata». La ragazza non si era vaccinata, ma nessuno della sua famiglia - secondo le ultime informazioni - avrebbe scelto di procedere al vaccino anticoronavirus, nonostante le raccomandazioni da parte della comunità medica del territorio. Ad Aprilia purtroppo la reazione al coronavirus è stata inaspettata: la percentuale dei vaccinati si è mantenuta sotto la media regionale e nazionale sin dall'inizio. I contagi sono aumentati vertiginosamente già da ottobre scorso tanto da spingere l'amministrazione e la Asl ad imporre l'obbligo di mascherina all'aperto. Quattro medici di base sono stati sospesi perché non vaccinati, la comunità ortodossa in blocco non ha fatto ricorso al siero anticovid e questo ha pesato sul bilancio generale. Nell'ultima settimana c'è stato un balzo di almeno 1.200 contagiati. Inutili gli appelli da parte delle istituzioni nelle scorse settimane.

