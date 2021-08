Sabato 21 Agosto 2021, 05:02

LA POLEMICA

Querele per diffamazione, e anche un prossimo incontro con il Prefetto, per denunciare quella che ha chiamato «macchina del fango». Vincenzo Zaccheo, candidato sindaco di Latina per la coalizione di centrodestra, lo ha annunciato ieri, a margine di una nota in cui viene spiegato che «è in atto, in particolare sui social media, una campagna di diffamazione sistematica: video, immagini, alcuni articoli o post circolati nelle ultime ore, ci inducono a ritenere la possibilità di intraprendere azioni giudiziarie nei riguardi degli autori di tali contenuti al fine di tutelare l'onorabilità e l'immagine pubblica dell'onorevole Zaccheo».

«In questo senso, è già stato conferito mandato all'avvocato Renato Archidiacono di vagliare ogni azione utile» e viene precisato come «eventuali risarcimenti saranno interamente devoluti alla Caritas diocesana di Latina e ad altre associazioni di volontariato». È la nota che definisce quanto denunciato «una macchina del fango, con il fine ultimo di condizionare la campagna elettorale per le elezioni amministrative previste per il 3 e 4 ottobre, arrecando un danno di immagine al candidato sindaco Zaccheo». Viene altresì ricordato che «nel 2007, ai danni dell'allora sindaco Zaccheo furono bruciati point elettorali e le cosiddette vele pubblicitarie».

A margine della nota, è Zaccheo stesso a annunciare anche che «accompagnato dal mio legale, mi recherò dal Prefetto per denunciare questo clima». Ma con chi ce l'ha Zaccheo? L'ex sindaco non cita nomi né circostanze specifiche. Alla nostra domanda di chiarire quali siano gli articoli o i post ritenuti diffamatori Zaccheo non vuole rispondere. Limitandosi a dire «Il mio legale sta setacciando tutti i social».

Quindi si possono solo fare delle supposizioni. In questi giorni sta girando un video in cui la faccia di Zaccheo viene appiccicata a quella di un dinosauro di Jurassic Park, con gli attori del celebre film che hanno le voci doppiate e parlano della campagna elettorale di Latina e della scelta del candidato di centrodestra. Possibile che Zaccheo ce l'abbia con gli autori del video (peraltro ben fatto e decisamente ironico)? Difficile. Anche perché nella nota inviata si fa riferimento anche ad articoli. Nel mirino dunque potrebbero errserci quelli pubblicati sul blog da Andrea Stabile che recentemente ha pubblicato il libro Storie nascoste di Latina in cui dedica diversi capitoli proprio a Zaccheo.

Abbiamo provato a chiedere nuovamente a Zaccheo se ce l'aveva con Stabile. Il candidato si è limitato a rispondere: «No comment».

A questo punto abbiamo chiesto ad Andrea Stabile se si sente tirato in ballo da Zaccheo per i suoi articoli e il suo libro. «Io su Facebook non ci sono, né so cosa stia accadendo, e dubito fortemente che si riferisca a me - esordisce Stabile - certo, se si riferisse al mio articolo (relativo alla vicenda in cui fu indagato, una dozzina di anni fa, l'allora vice di Zaccheo, Maurizio Galardo, ndr), posso affermare di non avere fatto altro che riportare cose scritte in carte giudiziarie rimaste inedite, e in intercettazioni che sono chiare».

In questi giorni sono usciti nuovi articoli a firma dell'ex assessore della Giunta Finestra oggi per molti vicino ai 5 Stelle. «Ulteriori documenti mi sono stati consegnati pochi giorni fa, prima di Ferragosto, e posso dimostrarlo - racconta - Zaccheo mi ha già querelato per diffamazione: il pm archiviò, e poi archiviò anche il gip, ma ormai ero titolato ad acquisire le carte e decisi di pubblicarle. Ora mi sono state consegnate altre carte e continuerò a pubblicarle. Che dovrei fare, aspettare?».

An.Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA