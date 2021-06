VERSO IL VOTO

L'ambiente e la sostenibilità come faro dell'intero programma, e già due nomi sicuri in lista: quelli degli ex Lbc, Maria Grazia Ciolfi e Salvatore Antoci. Gianluca Bono ha presentato così, ieri, la sua candidatura a sindaco di Latina per il Movimento 5 Stelle. Bono è attivista del M5S da dieci anni, fin da una prima candidatura al Consiglio comunale nel 2011 con Giuseppe Vacciano candidato sindaco, seguita poi da una al Senato (primo dei non eletti). Da 35 in Marina Militare, è stato imbarcato su diverse unità navali, e poi distaccato presso la Difesa. «Latina l'ho sempre amata, è un territorio che ha tante peculiarità, dalla sua prossimità con Roma e Napoli alle bellezze naturali». Cita alcuni dei «contenziosi impantanati e progetti mai nati», come ex Svar, ex Pozzi Ginori, il teatro, «i rifiuti, un progetto rimasto a metà». E precisa: «Qui non ci sono capitani, qui l'importanza è del gruppo, ago della bilancia è la collegialità». Il suo programma lo definisce «un percorso di resistenza e resilienza»: è stato affidato a «un gruppo di donne». A presentarlo sono Maria Grazia Ciolfi e Anna Sacchetti. È quest'ultima a sottolineare come «il Pnrr mette a disposizione risorse finanziarie e umane per gli enti locali»; centrale nel programma è l'ambiente, inteso anche come «vivibilità dell'ambiente urbano: barriere architettoniche, scavi e ripristini, decoro, cura del verde, acqua pubblica, pulizia di mare, laghi e canali; mobilità sostenibile, colonnine di ricarica elettrica». La Ciolfi punta alla Marina (suo cavallo di battaglia in Lbc), per farla diventare «attrattiva, sostenibile, ricettiva» e sulla portualità, ma anche sulla pianificazione urbanistica «tagliata sulle esigenze sociali dei cittadini», sulla transizione digitale e su una macchina amministrativa efficace e efficiente.

LA LISTA

«Faremo una lista completa, di 33 persone, di cui 12 saranno donne», spiega Bono. Due i nomi già presenti: sono quelli degli ex Lbc, Maria Grazia Ciolfi e di Salvatore Antoci, che ieri, in una nota emessa immediatamente dopo la conferenza stampa, ha ringraziato Bono e ha affermato: «Con l'umiltà e lo spirito di servizio cui ho cercato di improntare il mio operato in questi cinque anni di consiliatura, ho deciso di mettermi ancora a disposizione di Latina e dei suoi cittadini». Bono precisa inoltre come la lista «vedrà la partecipazione di molte persone dalla società civile e dal movimento, ma anche da realtà politiche già consolidate. Da qui a settembre non si esclude che il gruppo progetto possa ampliarsi».

L'INVITO A COLETTA: MI CHIAMI

Ha avuto colloqui con Lbc? «Ho avuto solo un contatto diretto - spiega Bono - invito ora il sindaco a chiamarmi direttamente, se ha domande o curiosità da pormi. Vorrei interloquire con lui alla pari». Accanto a Bono, ieri, i vertici M5S, come il deputato Marco Bella, che ha definito il candidato sindaco «una persona che può fare veramente bene» e la consigliera regionale Gaia Pernarella, che ha ricordato le battaglie del movimento sul territorio, come per la chiusura delle discariche di Montello e ha sottolineato l'impegno di Bono «nel riunire tutte le anime del M5S».

Andrea Apruzzese

