Visita a Latina, oggi alle 18,30, del parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, che riveste il ruolo di vicepresidente dal 2017, rieletto nel 2019. Una delegazione del Movimento 5 Stelle incontrerà il parlamentare nel centro della città per discutere i temi più rilevanti.

L'europarlamentare è attivista del Movimento dal 2013, quando partecipa alle regionali nella circoscrizione di Roma; nel 2014 entra nelle liste per le elezioni europee nella Circoscrizione Italia centrale, rivestendo numerosi incarichi prima di diventarne, appunto, vicepresidente nell'anno 2017.

«La sua accoglienza nella nostra città - spiegano i promotori del Movimento 5 Stelle - sarà curata dal candidato sindaco Gianluca Bono e da un gruppo di attivisti nelle persone di Salvatore Antoci, attualmente consigliere comunale e candidato con il Movimento 5 Stelle, il videomaker Giorgio Serra e l'architetto Anna Sacchetti, che avranno il ruolo di mostrare all'europarlamentare le numerose problematiche strutturali, sociali e urbanistiche della città di Latina.

L'itinerario - proseguono i militanti del movimento - parte dalla periferia nord, con ingresso da Borgo Piave, fino ad arrivare nelle zone più centrali lungo l'asse di via Piave e prevede alcune edificanti tappe».

Saranno infatti visitati alcuni luoghi simbolo delle vicende giudiziarie che hanno travolto la città negli ultimi anni. Una lista che viene così presentata dal M5S: «L'itinerario prevede la visita all'ecomostro abbandonato, anche detto Variante Malvaso, costituito dal cantiere mai ultimato prospiciente via Piave, diretta conseguenza della mala gestione urbanistica costituita dal Piani particolareggiati del 2016; l'ex Svar di via Romagnoli, sito dismesso ora sede di spaccio e di senzatetto; la Cittadella Giudiziaria, altro scheletro incompiuto, frutto delle iniziative politiche del Centro Destra deragliate su un binario morto; il Palazzo Key, simbolo dell'immobilità amministrativa nei confronti degli interventi sui contenziosi privati; le Autolinee nuove, anche sede di uffici comunali».

Oggi Castaldo sarà anche a Pontinia, in viale Italia, per un incontro con i candidati consiglieri e il candidato

sindaco Pasqualino Pisano. Il Vice

Presidente del Parlamento Europeo ed Eurodeputato dei 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, è un attivista

storico del movimento 5 stelle e ha partecipato in passato a numerose iniziative politiche con gli attivisti del movimento di Pontinia.

