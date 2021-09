Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

Latina nell'agenda di Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio dei ministri è atteso nel capoluogo pontino il 23 settembre prossimo per sostenere la candidatura a sindaco di Gianluca Bono e della sua lista targata Movimento cinque stelle. Per noi si tratta di un riferimento molto importante, una persona pacata, integerrima ed esempio di giusta amministrazione come dimostrato nei suoi due governi di diversi colori ha commentato l'aspirante primo cittadino Da poco presidente del Movimento cinque stelle, ci aiuterà a crescere sia da un punto di vista politico che gestionale. Accolto dagli attivisti, Conte effettuerà un giro per il capoluogo intrattenendosi con i cittadini interessati in alcuni luoghi particolarmente sensibili da un punto di vista urbanistico e sociale, ha spiegato il candidato sindaco senza precisare quali per ragioni di sicurezza. Il punto esatto di incontro, alle 12.30, sarà reso noto poco prima, ha aggiunto. La visita di Conte a Latina sarà preceduta, rimanendo nell'ambito della campagna elettorale a cinquestelle, dai deputati Lucia Azzolina, già ministro del M5s, e Marco Bella. Entrambi sono attesi domani, 16 settembre, alle 15.45, al parco Falcone-Borsellino, insieme ad altri esponenti politici e candidati del movimento alle prossime amministrative.

Questa sera, alle 19.30, presso il Circolo cittadino sarà presentato il programma di governo del candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo e della sua coalizione. Uno schieramento non indifferente. Sette le liste a sostegno: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo, Unione di Centro, Vola Latina e Latina nel cuore. L'evento è previsto nello spazio esterno del circolo.

Nicoletta Zuliani, aspirante prima cittadina di una colazione composta da candidati consiglieri comunali civici e di Azione, incontrerà gli elettori oggi alle 18 presso l'EverGreen. Al termine è previsto un concerto di Massimo Ciufo alle tastiere, Fortunato Giardina alla batteria e Claudio Camilletti al sassofono.

Ieri mattina, il candidato sindaco Antonio Bottoni, in corsa con le liste Siamo Latina, Legalità e sicurezza e Fiamma Tricolore, ha effettuato un giro al mercato settimanale, per incontrare utenti e ambulanti e sentire dalle loro parole i bisogni della città: «E' stata ha commentato - una bellissima mattinata in termini di aggregazione ma, al contempo, una bruttissima mattinata perché siamo stati letteralmente investiti dai problemi che i nostri concittadini sono costretti a vivere ogni giorno, in una città praticamente ferma».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA