LA CLASSIFICAQuarto posto nel Lazio e 37esimo a livello nazionale per il Monastero delle Clarisse e Chiesa di Santa Chiara a Sezze, tra i luoghi del cuore del Fai. Subito dopo la chiesa dell'istituto Gregorio Antonelli a Terracina (46esima a livello nazionale). Un buon risultato. Hanno ricevuto rispettivamente 8.012 e 6.913 voti.Arriva invece solo al 189 posto a livello nazionale e all'undicesimo nel Lazio il Quartiere Nicolosi a Latina che ha ottenuto appema 2.354 voti. Un po' la ripetizione di quanto accaduto con la candidatura di Villa Fogliano, sempre nel capoluogo pontino.Grazie a questa iniziativa, la speranza è quella di regalare un futuro a piccole e grandi bellezze d'Italia che avrebbero bisogno di una ristrutturazione. Infatti, oltre ai premi per i primi luoghi classificati, i beni con almeno 2.000 voti hanno la possibilità di partecipare al bando per richiedere un intervento di valorizzazione o restauro, come nel caso del Monastero delle Clarisse e Chiesa di Santa Chiara a Sezze e della chiesa dell'Istituto Antonelli a Terracina. La prima è in avanzato stato di degrado per mancanza di interventi di manutenzione. La seconda invece, candidata dall'associazione Valore paese Sezze mostra problemi di umidità di risalita ed è stata votata per chiedere un intervento conservativo.«A vincere questa edizione del censimento del FAI non sono stati solo i luoghi più votati , con le loro storie affascinanti e la loro necessità di cura, restauro e attenzione, ma anche l'intero patrimonio culturale e ambientale italiano, il cui immenso valore per la collettività in termini di identità, memoria, legami sociali, esperienze di vita e speranze future emerge limpidamente scorrendo la classifica dei Luoghi del Cuore spiegano dal Fai - Un progetto di sempre maggiore successo, con oltre nove milioni e 630 mila voti raccolti in totale dalla prima edizione del 2003 a oggi, in grado di amplificare in modo semplice e diretto il bisogno di essere ascoltati di tantissimi cittadini, ben consapevoli che abitare in centri urbani, piccoli o grandi che siano, con un tessuto tutelato e valorizzato, rappresenti un elemento di benessere, tanto quanto l'essere circondati da un paesaggio e da un ambiente ben conservati».Fra.Ba.