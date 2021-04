24 Aprile 2021

IL CASO

La vera corsa ci sarà in settimana, ma già nelle ultime ore sono state decine le richieste arrivate in piazza del Popolo. Da lunedì bar, ristoranti, pub, pizzerie, potranno ripartire, anche la sera, purché con tavoli all'esterno, e anche al Comune di Latina, come in tutta Italia, stanno giungendo le richieste per trovare questi spazi. Al momento sarebbero già alcune decine, ma in gran parte sono locali che già avevano presentato un anno fa la richiesta di ampliamento di spazi esterni esistenti, e ora la reiterano. Una procedura che sarà più veloce, rispetto a quelli che, invece la presenteranno ex novo, ma il Comune assicura: «Siamo pronti a rispondere in tempi strettissimi», come spiega l'assessore alle Attività produttive, Simona Lepori.

«C'è molto fermento - spiega - ora tutti vogliono riaprire, ma ci sono alcuni che hanno qualche difficoltà in più, perché non hanno sufficienti spazi esterni. Noi cercheremo di accontentare tutti, ma molti dovranno anche mettersi d'accordo tra di loro. Ad esempio, sul lungomare è sorto il problema di due locali attaccati e davanti hanno solo un piccolo spazio esterno, che dovranno condividere. Il Comune, in questi casi, può solo fare da facilitatore». C'è poi il problema delle vetrine: i tavolini all'esterno non dovranno coprire quelle del negozio vicino a meno del consenso dalla controparte.

SETTIMANA CALDA

«Tra lunedì e martedì avremo una serie di incontri con operatori delle varie zone». Due in particolare, quelli della Marina e quelli della Zona Pub. Questi ultimi hanno chiesto di «chiudere un tratto della via Neghelli per poter mettere i tavoli e recuperare così molti più coperti, come era stato fatto anche alla fine del primo lockdown, ma è una cosa che va valutata in base alle esigenze di tutti. Per questo faremo una riunione con operatori, residenti, Suap, settore Mobilità e Polizia locale: bisogna raggiungere un accordo con i residenti».

RICHIESTE EXTRALARGE

«Tutti chiedono, e chiedere non costa nulla, ma ci sono dei limiti» dice la Lepori. «La prossima sarà la settimana di prova e dovremo essere bravi a gestire la situazione: bisogna ripartire, ma nella consapevolezza che il Covid c'è ancora». L'ultima battuta è sul Canone unico, che il Governo ha finora esentato fino al 30 giugno: «Siamo in attesa di una comunicazione per una eventuale proroga dell'esenzione fino al 31 dicembre».

Andrea Apruzzese

