29 Maggio 2021

L'INCIDENTE

Sono stati fissati i funerali di Giulia Crispino, la ragazza di venticinque anni che nella serata di mercoledì è morta dopo una caduta dalla motocicletta sulla viaggiava con un ragazzo di Latina, di ventisette anni. La cerimonia funebre si terrà lunedì alle 15:30 nella chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, città di cui la ragazza era originaria e in cui viveva. Da poco tempo aveva iniziato a lavorare a Latina, dove aveva aperto un negozio - il Glam 23 - ma il suo destino è stato sfortunato e la sorte le ha riservato l'esito peggiore in seguito all'incidente stradale di mercoledì sera. A guidare la moto era il ragazzo, che non è chiaro per quale motivo avrebbe perso il controllo della due ruote, sbandando e finendo sull'asfalto. La caduta è stata violenta e non ha lasciato scampo alla povera ragazza, che è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale nonostante un tentativo di rianimazione sul posto da parte del 118 e le cure dei medici del pronto soccorso. Il ragazzo è invece ancora ricoverato in osservazione all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, con traumi in diverse parti del corpo ma non in pericolo di vita. Il giovane pontino è ora indagato per omicidio stradale. Come lui anche l'adolescente un ragazzo di sedici anni che era alla guida di una minicar, il quale usciva dal parcheggio dell'ex università in Viale Le Corbusier proprio nel momento in cui passava la motocicletta con i due ragazzi a bordo. Il ragazzo, sotto choc, è stato raggiunto dai genitori immediatamente. Erano circa le 22:30 e tutti stavano facendo rientro nelle rispettive abitazioni. Il minorenne al volante della minicar a quanto sembra stava per svoltare a sinistra quando è sopraggiunta la moto, che potrebbe aver sbandato per evitare l'impatto con la piccola automobile. I mezzi infatti non si sarebbero scontrati, ma appena sfiorati. E questo particolare rende tutto più difficile per la polizia stradale di Terracina, che si è occupata dei rilievi dell'incidente, nella ricostruzione della dinamica ed anche - forse - nell'attribuzione delle rispettive responsabilità dei conducenti. Per Giulia, la giovane vittima, invece resta ormai soltanto il dolore degli amici e dei familiari. Voglio ricordarti cosi. Una ragazza meravigliosa, sempre con il sorriso, spezzata da un destino infame è uno dei commenti lasciati per lei su facebook da un conoscente che l'aveva aiutata per il negozio.

Stefania Belmonte

