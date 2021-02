Il regalo più bello? La sua famiglia, sua moglie Sara e le figliolette Lavinia e Lara che sin dall'inizio della sua avventura oltreoceano in Nuova Zelanda gli sono sempre state accanto. Un amore incondizionato che rappresenta l'immagine più suggestiva. Il privernate Romano Battisti, 34enne grinder di Luna Rossa, da sempre molto attivo sui canali social, ha pubblicato due post, un breve video in cui campeggia la scritta The best support is family e una foto sorridente con i suoi cari. I complimenti speciali sono arrivati sul suo profilo Instagram anche dal suo prossimo avversario nella 36esima edizione dell'America's Cup (6-15 marzo). E' l'ex collega, il kiwi Joseph Sullivan, vigile del fuoco nella vita, uno dei grinder a bordo dei defender di Team New Zealand. Nelle sue stories ha taggato Romano scrivendo una frase breve ma molto chiara: looking toward to the rematch. Il riferimento della rivincita è alla finale olimpica del 2012 quando, a Eaton, insieme a Nathan Cohen beffò all'arrivo nel due di coppia l'equipaggio tutto pontino composto proprio dal lepino Battisti e dal terracinese Alessio Sartori. La sfida è stata lanciata, ora tocca a Luna Rossa raccoglierla.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA