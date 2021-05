21 Maggio 2021

CANOTTAGGIO

Al via oggi la seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio che si svolgerà a Lucerna fino a domenica. Sul bacino del Rotsee l'Italia schiera 13 equipaggi confermandosi quindi la seconda squadra più numerosa come numero di barche partecipanti a questa tappa Svizzera, a pari merito con la Gran Bretagna e dietro la sola Olanda che presenta 16 equipaggi.

In totale a Lucerna sono presenti 411 atleti impegnati su 196 equipaggi in rappresentanza di 41 nazioni tra cui Cina, Cuba, Perù e Stati Uniti. Della nazionale azzurra fanno parte anche moltissimi atleti che militano in gruppi sportivi militari che hanno sede nella città di Sabaudia e che si allenano quotidianamente sul lago di Paola.

Il direttore tecnico Franco Cattaneo ha convocato per la categoria senior per il due senza il terracinese Matteo Lodo e Giuseppe Vicino delle Fiamme Gialle. Sul quattro senza saliranno Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo delle Fiamme Oro e Giovanni Abagnale della Marina Militare.

Il quattro di coppia sarà tutto targato Fiamme Gialle con Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Sul doppio femminile ci sarà anche Claudia Guerra, Fiamme Gialle. Stefania Gobbi dei Carabinieri gareggerà sul quattro di coppia. Per la categoria pesi leggeri, sul singolo, scenderà in acqua Martino Goretti delle Fiamme Oro. Sul doppio saranno invece impegnati Stefano Oppo dei Carabinieri e Pietro Willy Ruta delle Fiamme Oro. A causa del riacutizzarsi di una infiammazione lamentata da Valentina Rodini delle Fiamme Gialle il dt Cattaneo ha deciso di ritirare dalla gara il doppio pesi leggeri campione d'Europa in carica. La compagna di squadra Federica Cesarini con tutta probabilità potrebbe gareggiare nel singolo pesi leggeri. Oggi sono in programma batterie eliminatorie e prima sessione di recuperi insieme agli eventuali quarti di finale. Domani le prime finali di consolazione, poi semifinali e seconda tornata di recuperi.

Nel pomeriggio finali B e A della specialità del singolo pesi leggeri, maschile e femminile. Domenica, infine, dalle 9, finali B di tutte le altre specialità in programma mentre, dalle 10.05, al via le finalissime. Si tratta dell'ultima tappa di coppa del mondo prima della prova che si terrà a Sabaudia dal 4 al 6 giugno prossimo.

Nella città pontina fervono i preparativi in vista dell'importante evento che porterà il mondo in provincia di Latina per 3 giorni.

