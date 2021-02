© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIODopo aver ritrovato la vetta, il Latina Calcio 1932 non vuole più fermarsi. Per riuscirci la squadra nerazzurra non può fare a meno del proprio bomber, Luca Di Renzo, il centravanti che tanto è mancato a Raffaele Scudieri nell'ultimo mese. Il successo in casa del Gladiator è nato grazie al rigore tirato dal numero nove all'alba di un incontro chiave. Partire subito con il vantaggio era fondamentale - ammette l'attaccante del Latina -, ho chiesto a Corsetti la possibilità di calciare il penalty, avevo una gran voglia di mettermi alle spalle un periodo difficile. La schiena lo ha tormentato per un po', dopo il match vinto con l'Afragolese a inizio gennaio sono iniziati problemi per il capocannoniere nerazzurro, giunto a quota 7 reti. La situazione sta migliorando, ma va gestita: «Non sono ancora al top, rimanere fuori è stato difficile anche perché nel momento di piena forma sono state rinviate tante partite e invece, dopo l'infortunio, si è iniziato a giocare una volta ogni tre giorni. Ora però sto progredendo, il dolore è diminuito sensibilmente e desidero aiutare i compagni nelle prossime sfide».OBIETTIVO NOLAGià domani al Francioni arriva il Nola, avversario da non sottovalutare: «Dobbiamo toglierci dalla testa la vittoria conquistata all'andata, troveremo tutta un'altra formazione, apparsa in salute nelle ultime sfide. Abbiamo perso dei giocatori importanti come Garufi e Tortolano, ci sono ancora delle defezioni, ma nonostante tutto sarà dura per chiunque superarci». Gli obiettivi personali e di squadra ci sono, ma Di Renzo preferisce non svelarli: «In questo momento dobbiamo pensare ad una gara per volta, senza stare a guardare i risultati degli altri. Viviamo una situazione anomala, con tante partite ancora da recuperare e non sono ammesse distrazioni. Sono arrivato in una società blasonata, con una dirigenza che ha messo il gruppo nelle condizioni migliori per lavorare».Da Luca Di Renzo tutti si aspettano i gol, Scudieri qualcosa di più: «Mi trovo benissimo con il mister, tecnico preparato che pensa al calcio in ogni momento della giornata. Mi chiede di andare subito alla riconquista della palla, di scegliere il momento giusto per farlo per poi creare situazioni da gol». Però, manca qualcosa. «Il pubblico è una componente fondamentale del calcio - conclude Di Renzo -, specialmente in un momento come questo ci avrebbe fatto volare ancora più in alto. Ci piacerebbe vedere il Francioni gremito, ricevere quella carica che serve per superare ogni ostacolo. Viviamo di emozioni e ci auguriamo di regalarle tante ai sostenitori nerazzurri».Davide Mancini