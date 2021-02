© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCONTRO«Avete sottolineato quello che ha contraddistinto Lorella sul lavoro, nella vita e in famiglia: il sorriso. Grazie per questo momento». È commosso - e non potrebbe essere altrimenti - Renato Masala, il medico marito di Lorella Molinari, l'infermiera morta a causa del Covid che da ieri sarà ricordata per sempre nel suo centro prelievi.Pochi minuti intensi, di grande emozione per tutti i presenti. Una cerimonia iniziata con il raccoglimento per tutti i sanitari caduti sul fronte del coronavirus. Proprio ieri era la giornata dedicata al ricordo e non è un caso che sia stata scelta come data per intitolare a Lorella lo spazio dove lavorava, al poliambulatorio di Piazza Celli.C'erano i familiari della donna morta a soli 57 anni, ma anche i colleghi e gli amici. Il segno che l'infermiera ha lasciato è stato riassunto da Giusy Carreca, la dirigente del Distretto 2 che ha rivelato come ogni giorno - intorno alle 13,30 - Lorella salisse in direzione per fare il punto sulla giornata.«Si contraddistingueva per la sua solarità, l'ottimismo e l'allegria. Non potevi non farti travolgere dalla sua positività e così era anche per i pazienti del laboratorio analisi. Potrei dire tranquillamente che buona parte degli utenti identificavano il punto prelievi con Lorella e anche per noi colleghi era un pilastro» - ha detto la Carreca. C'è anche chi ha ricordato che alcuni pazienti preferivano aspettare purché fosse lei a effettuare il prelievo, ma anche di come riusciva - con l'aiuto dei colleghi - a tenere buoni i bambini.«L'idea della targa- ha aggiunto la dirigente - è nata l'idea dal fatto che Lorella amava il suo lavoro, vogliamo lasciare così un segno visibile. Peraltro il nostro desiderio è stato ben accolto dalla famiglia ed oggi si concretizza questa nostra volontà». Nel centro prelievi ci saranno anche due poster che raffigurano il mare della Sardegna che lei tanto amava e che aveva espresso la volontà di affiggere. «Era una persona concreta e i colleghi hanno voluto fare un gesto concreto in sua memoria. Abbiamo deciso di devolvere una raccolta di fondi alla Fondazione Varaldo Di Pietro', che tra i suoi obiettivi principali si prefigge l'inclusione dei bambini affetti da disabilità nel mondo dello sport». Un lungo applauso ha salutato il messaggio della Fondazione e il momento della scopertura della targa.G.D.G.