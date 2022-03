Martedì 8 Marzo 2022, 09:26

Festa al centro anziani di Priverno che ieri ha ospitato per qualche ora i parenti e gli amici più cari di Tommaso Ficarola. L'ex ferroviere ha compiuto 106 anni proprio nella giornata dedicata al Santo Patrono Tommaso d'Aquino. È stata una festa raccolta per osservare le disposizioni anti-Covid, ma per il festeggiato e per le 25 persone ammesse, tra cui i figli Francesca e Angelo, la sorella Antonia di 94 anni, il fratello Sestilio di 92, assente invece Alessandrina di 87, sono state un paio d'ore trascorse in compagnia, ascoltando il racconto della sua lunga vita, aneddoti del tempo di guerra e legati alla famiglia. Sono poi arrivati la sindaca Anna Maria Bilancia con l'assessora Luigina Vellucci, e si è dato l'avvio alla cerimonia ufficiale, la prima cittadina ha voluto onorare l'anziano ferroviere con un breve e significativo discorso, gli è stata poi consegnata una pergamena che cita: Con grandissima gioia il Sindaco e tutta l'amministrazione comunale formulano i più sinceri auguri di un buono e straordinario 106° compleanno a Tommaso Ficarola esempio eccellente di una vita lunga e dedita all'affermazione del valore della Patria, della Famiglia e del Lavoro, testimoniati sempre con impegno e coerenza. Eppoi ancora Con gratitudine, il Sindaco Anna Maria Bilancia.



Subito dopo è stata consegnata a Ficarola anche una foto d'epoca in cornice d'argento del palazzo civico. Ancor prima del taglio della torta, rigorosamente di mele, e del brindisi finale, Tommaso Ficarola ha voluto ringraziare tutti per la presenza e l'attenzione dimostrata nei suoi confronti, citando, tra i ricordi più cari, il tifo sportivo per «il grande Fausto Coppi» e quello altrettanto importante per i due scalatori internazionali Walter Bonati e Simone Moro che «hanno saputo fare imprese alpinistiche che pochi oggi ricordano». Infine, l'arrivederci a tra «365 giorni, magari dice il signor Tommaso quando avrò terminato di scrivere le mie memorie che mi fanno compagnia ormai da parecchi anni».

Sandro Paglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA