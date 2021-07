Domenica 25 Luglio 2021, 05:00

CANOTTAGGIO

È un Italia che procede spedita quella del canottaggio inanellando cinque risultati su cinque. Ieri, quando in Italia era notte fonda, sul bacino olimpico del Sea Forest Waterway, si è conclusa la seconda giornata di eliminatorie.

Vola direttamente in finale il quattro senza del terracinese Matteo Lodo e dei compagni di barca Giuseppe Vicino, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo al termine di una gara in cui la Gran Bretagna ha avuto la meglio sulla formazione azzurra per tre quarti di barca. Obbiettivo semifinale centrato anche per le altre quattro barche italiane in gare. A bordo di ognuna anche atleti in forza a gruppi sportivi militari di Sabaudia. Il doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini si qualifica grazie al secondo posto dietro alla Francia. Il doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta raggiunge la semifinale concludendo la prova alle spalle della Germania. Sul due senza femminile Aisha Rocek e Kiri Tontodonati con il terzo posto alle spalle di Canada, prima, e Romania, seconda, passano alla semifinale. Secondo posto dietro all'Australia per il due senza di Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo che vale la semifinale. Le regate degli azzurri sono visibili su Rai2 e sulla piattaforma Discovery+.

LE REAZIONI

«Ci serviva questa gara per rompere il ghiaccio e anche perché eravamo in gara con avversari che non incontravamo da tempo, a parte la Polonia affrontata durante la Coppa del Mondo di Sabaudia racconta il pontino Matteo Lodo, alla sua seconda olimpiade - Per quanto riguarda la gara, la prima parte è stata un po' sotto tono, ma poi la barca ha iniziato a salire di colpi e ad essere più veloce e questo ci ha permesso di mantenere una certa velocità. Nella seconda parte di gara, delineate le posizioni e sicuri del passaggio, abbiamo chiuso senza eccedere molto. Ora abbiamo tre giorni per riposare, analizzare e anche migliorare. Per quanto riguarda gli avversari penso che le migliori barche siano quelle dell'Australia e della Gran Bretagna, quest'ultima ha vinto anche l'Europeo e per questo li ritengo due grandi equipaggi, ma noi non siamo da meno e qui a Tokyo non siamo venuti per fare da osservatori: vogliamo provare ad essere protagonisti»

«È stata una buona gara, in assoluto la terza insieme e, quindi, ci stiamo conoscendo anche fra noi. Oggi abbiamo rotto il ghiaccio ed era importate entrare in finale, un obiettivo raggiunto e voluto palata su palata» ha aggiunto Matteo Castaldo. «Il passaggio dal due senza al quattro senza non e stato facile perché questa barca ha velocità diverse e più alte. Bisogna analizzare più in fretta cosa ci sta accadendo intorno» ha concluso Giuseppe Vicino.

