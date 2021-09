Venerdì 10 Settembre 2021, 05:02

L'ESTATE DI LATINA

Arriva questa sera a Latina, nel programma dell'Estate di Latina, lo spettacolo di Emergency Pia e Damasco. Le vicende dell'Afghanistan e la recente scomparsa del suo fondatore Gino Strada rendono più che mai attuale lo spettacolo, prodotto direttamente dalla Compagnia Teatrale di Emergency che nasce nel 2000 con l'obiettivo di informare e far riflettere sui temi della guerra e della povertà. Ma c'è di più perché prima dello spettacolo verrà ricordata la figura di Gino Strada, recentemente scomparso. Lo spettacolo racconta, sullo sfondo della pineta toscana di Tombolo, la storia d'amore tra Pia e Damasco, che si trasforma in una lucida riflessione sulle conseguenze che accompagnano le guerre di ogni epoca. In un atto unico di 70 minuti Pia e Damasco raccontano le loro storie vere e dolorose, a tratti comiche. Attraverso le loro parole i due protagonisti mostrano al pubblico la guerra per quello che è veramente: un disumano strumento che innesca solo spirali di violenza e degrado.

Pia è una signorina e dall'ospedale in cui è stata ricoverata per le malattie veneree racconta il mondo di Tombolo e il dramma delle donne che, spinte dalla miseria, si accompagnano ai soldati americani. Damasco è un rastrellatore di mine, si incontrano i ospedale e Damasco si innamora, tornerà a cercarla, deciso a esprimerle il suo amore. La pineta del Tombolo è una cicatrice sempre aperta. Oggi quella pineta tra Livorno e Pisa è divenuta Camp Darby, una delle basi logistiche americane più importanti d'Europa e che ha svolto un ruolo decisivo durante la guerra fredda e in tutte le guerre che seguiranno la caduta del muro di Berlino.

Lo spettacolo teatrale prodotto da Emergency Ong Onlus e interpretato da Matteo Palazzo e Silvia Napoletano, per la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, sarà in scena questa alle 21 presso i Giardini del Comune di Latina. L'ingresso per lo spettacolo è libero, ma la prenotazione è consigliata tramite e-mail all'indirizzo latina@volontari.emergency.it.

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA