25 Maggio 2021

LO SCONTRO

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada dei Monti Lepini, a Borgo San Michele, poco prima dello stabilimento farmaceutico. L'auto sulla quale viaggiava - una Fiat Punto - è uscita dalla carreggiata e si è capovolta. L'episodio si è verificato all'altezza dell'attraversamento per l'accesso a un'abitazione, uno dei ponticelli che da sempre rappresentano un pericolo per gli automobilisti e sono stati teatro di numerose tragedie proprio sulla Monti Lepini nel tratto che da San Michele arriva fino alla Storta di Sezze.

L'allarme è stato lanciato da automobilisti di passaggio e poco dopo è intervenuta un'ambulanza dell'Ares 118. La signora - di 60 anni - è stata soccorsa e portata in ospedale in codice rosso, il più grave, ma per la dimamica dell'incidente. Le sue condizioni sono molto serie, ma a quanto sembra non corre pericolo di vita, anche se i medici in serata non avevano ancora sciolto la prognosi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale che sta cercando di ricostruire l'accaduto. Nell'incidente è rimasta coinvolta solo l'automobile condotta dalla donna, anche se non si esclude che possano esserci stati altri mezzi o comunque qualcosa che ha distolto l'attenzione della conducente.

Forse la donna - che si dirigeva verso l'Appia - ha sterzato all'improvviso per evitare un ostacolo (non si esclude che fosse un animale sbucato all'improvviso) e ha perso il controllo del veicolo.

Il traffico ha risentito a lungo di quanto accaduto, considerato che erano circa le 16 e la strada è normalmente molto frequentata a quell'ora. Senza contare l'effetto dei rallentamenti dovuti ai curiosi che praticamente si fermano per constatare l'accaduto. È stato comunque necessario interrompere il passaggio delle auto per consentire prima i soccorsi, poi i rilievi della polizia locale e quindi la rimozione del veicolo. La circolazione è ripresa prima a senso unico alternato e poi regolarmente intorno alle 18 .

