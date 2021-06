IL CASO

Oltre otto chilometri di strada da percorrere ad una velocità non superiore ai 30 chilometri orari. E' la soluzione tampone messa in atto dalla Provincia di Latina nelle more di interventi di messa in sicurezza lungo la strada che collega Fogliano a Borgo Sabotino, molto transitata soprattutto nel periodo estivo vista la vicinanza con il lungomare del capoluogo pontino. La nuova disposizione del settore Viabilità e trasporti dell'ente di via Costa è contenuta nell'ordinanza numero 26, emessa ieri, 14 giugno 2021. Il limite di velocità dei 30 chilometri orari riguarda sia il primo tratto da Fogliano fino a via del Lido, sia il secondo tratto, da via del Lido fino alla rotonda del borgo, al chilometro 8+365.

L'ordinanza è motivata dal fatto che la pavimentazione stradale presenta vistose gibbosità causate dalle radici dei pini adiacenti, determinando deformazioni e avvallamenti che rendono oltremodo difficoltoso il traffico veicolare e rappresentano un costante pericolo per la circolazione stradale, risultando altresì causa di incidenti, con notevole aggravio finanziario all'ente per il risarcimento dei danni richiesti. Un problema non nuovo: in diverse occasioni di maltempo, negli ultimi anni, rami e interi alberi sono caduti provocando l'interruzione momentanea del transito veicolare, danni ai cavi elettrici e telefonici e mettendo in serio rischio la pubblica incolumità. Nella nuova disposizione viene anche spiegato che la Provincia di Latina, ente titolare della strada in questione, ha relazionato, con più note, a Regione Lazio e Agenzia del Demanio in merito alle problematiche connesse con le risorse economiche e di personale e agli interventi per la risoluzione delle stesse anche prevedendo l'abbattimento delle piante di pino (con successiva sostituzione con altre essenze) al fine della messa in sicurezza del piano viabile.

Per la Provincia la strada è dissestata, versa in uno stato peggiore rispetto agli anni scorsi, e la tutela dei cittadini diventa un dovere. Ma fino a quando si dovrà procedere a passo d'uomo? «Approvato il bilancio, faremo un intervento che, quantomeno, riduca la pericolosità, ha spiegato ieri il presidente Carlo Medici. Stiamo mettendo mano alla manutenzione di tutte le strade ha aggiunto il presidente - e con l'approvazione del prossimo bilancio procederemo a fare gli interventi programmati. Ovviamente solleciteremo gli enti di competenza ad operare al nostro fianco per rimuovere altre situazioni di pericolo, qualora fossero enti proprietari delle pertinenze.

Rita Cammarone

