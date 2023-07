Domenica 16 Luglio 2023, 11:25

Tragico epilogo di una discussione nata per futili motivi nella notte tra venerdì e sabato a Norma dove un uomo è stato violentemente aggredito e ora si trova ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa delle lesioni riportate. Teatro del fatto via dei Volsci nel centro lepino dove si era parcheggiata un'auto con un ragazzo e una ragazza a bordo. Erano circa le 2.30 del mattino e i due si stavano scambiando effusioni ma non troppo silenziosamente tanto che la loro esuberanza è arrivata all'orecchio di uno dei residenti della palazzina sotto le cui finestre si trovava la vettura.

L'uomo, 64 anni, anche in considerazione dell'ora tarda, è quindi sceso in strada, si è avvicinato ai ragazzi e ha chiesto loro di andare da un'altra parte per non disturbare il riposo dei residenti. La reazione che ne è seguita è però andata oltre ogni possibile immaginazione.Il ragazzo infatti senza alcuna esitazione ha aperto la portiera, è sceso dalla vettura ed ha aggredito fisicamente l'uomo picchiandolo con inaudita violenza: ha sferrato contro di lui una serie di colpi, soprattutto pugni al volto mentre la vittima non è riuscito praticamente a reagire e a difendersi in alcun modo. Le grida di aiuto del 64enne sono arrivate all'orecchio della figlia che si trovava in casa e che - vista la gravità della situazione ha chiamato - immediatamente il numero di emergenza dei carabinieri per sollecitare un intervento urgente spiegando all'operatore che il padre era stato aggredito.Nel giro di pochi minuti in via dei Volsci è arrivata quindi una pattuglia della stazione di Norma mentre l'aggressore e la vittima erano entrambi ancora sul posto: i militari si sono accorti subito della gravità delle ferite riportate dall'uomo e viste le sue condizioni hanno chiesto anche l'intervento di una ambulanza del servizio 118.Il mezzo di soccorso ha trasportato il 64enne all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove i sanitari del pronto soccorso lo hanno visitato riscontrando una serie di gravi lesioni provocate dai colpi ricevuti: secondo il referto medico l'uomo ha riportato la frattura del setto nasale, la frattura della mandibola e anche un forte trauma cranico. Per lui si è reso necessario il ricovero presso il nosocomio del capoluogo pontino.Sul fronte delle indagini i carabinieri di Norma hanno provveduto a identificare l'aggressore: si tratta di un ragazzo di vent'anni di nazionalità tunisina che è stato sottoposto provvisoriamente a fermo in attesa di ulteriori accertamenti e della decisione dell'autorità giudiziaria. Nei suoi confronti l'accusa ipotizzata dovrebbe essere quella di lesioni gravi.