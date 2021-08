Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

Un'altra rissa tra ragazzi nei luoghi della movida. Stavolta lo scenario della lite furibonda è stato il lungomare di Latina. E' accaduto sabato notte nei pressi di uno degli stabilimenti della marina. Sul posto è intervenuta una voltante della Questura dopo una segnalazione giunta al 113 di un villeggiante allarmato di quanto stava accadendo in spiaggia.

Sentite delle urla in molti si erano affacciati dalla passeggiata per rendersi conto di cosa stesse accadendo e qualcuno ha pensato che fosse meglio chiamare la polizia. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia e gli agenti «hanno accertato - spiegano dalla Questura - che poco prima, su un tratto di spiaggia di pertinenza di un locale, vi era stata una lite animata tra alcuni ragazzi, originata dalla rivalità tra due giovanissimi componenti delle opposte fazioni per una ragazza».

I poliziotti ristabilito la calma, ascoltando i presenti per ricostruire quanto accaduto e hanno iniziato ad identificare chi aveva dato vita alla scazzottata alla luce della luna. Impegno non semplice visto che diversi ragazzi tra quelli coinvolti si erano già dileguati prima dell'arrivo della Volante.

Alla fine è stato stilato un elenco di nomi che adesso verrà verificato al fine di una successiva denuncia alla Procura della Repubblica.

«Il Questore di Latina - aggiungono da Corso della Repubblica - sta anche valutando l'episodio anche sotto il profilo della polizia amministrativa e di sicurezza in merito al luogo ove si è verificato l'evento». Questo significa che anche lo stabilimento, sulla cui spiaggia è scoppiata la scazzottata potrebbe essere chiamato a rispondere di quanto accaduto.

