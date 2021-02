© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOLuciano Ligabue celebra trent'anni di successi e Latina ne diventa protagonista con le immagini del video del nuovo singolo uscito ieri. Si tratta di Mi ci pulisco il cuore, estratto dall'ultimo disco di inediti 7 di cui fa parte anche Volente o nolente in duetto con Elisa. Le riprese girate una decina di giorni fa nel capoluogo pontino, sul lungomare ma anche in centro, hanno fatto impazzire i fan del cantautore emiliano. Gli scatti rubati sul set del lungomare, nei pressi dell'hotel Il Fogliano, hanno fatto il giro del web scatenando molta curiosità, non soltanto musicale. Ieri la pubblicazione del video, che lascia senza fiato, ha conquistato in un lampo il pubblico di Liga e ha inorgoglito i cittadini di Latina. Il video, diretto da Davide Vicari e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms, disponibile su YuoTube, è stato postato sui diversi social da migliaia di utenti. Dalla spiaggia di Caportiere, dove la troupe del cantautore nei giorni delle riprese è stata paparazzata da alcuni fan, al Nicolosi, il protagonista sfreccia tra piazza del Popolo e corso della Repubblica, sorvolando sui palazzoni dei nuovi quartieri. La presenza di Liga prevale in riva al mare, con in lontananza il promontorio del Circeo. Ma perché Latina? La domanda l'abbiamo rivolta a Salom. «Il motivo è legato a ragioni di logistica ha spiegato il produttore -, un luogo facilmente raggiungibile, con grandi spazi e un mare intenso. La nostra scelta ha dovuto soddisfare anche l'esigenza di trovare un contesto di una certa originalità, rispetto alle precedenti produzioni per il cantautore, e di grande suggestività. A suggerire l'opzione è stata una nostra collaboratrice, Francesca Nale, che ha la famiglia che vive a Latina. Abbiamo valutato questa soluzione, ci è sembrata convincente. E siamo partiti». Dal 12 febbraio sarà disponibile la prima uscita di 77, la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga: cinque album con doppio vinile più un album con vinile singolo per un totale di sei uscite a cadenza mensile. 7, di cui Mi ci pulisco il cuore rientra, segna la ritrovata collaborazione tra Ligabue e Fabrizio Barbacci. Insieme, infatti, hanno prodotto l'album e rimasterizzato i 77 singoli che compongono la raccolta. Il 7, numero da sempre speciale per Ligabue, è diventato protagonista di questa uscita discografica (pubblicata da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera: da ieri anche Latina fa un po' parte della straordinaria collezione. «A Ligabue sono affezionato, oltre che per il suo valore artistico, perché siamo coetanei e quindi le sue canzoni mi rievocano tanti momenti personali e perché entrambi tifosi dell'Inter. Ha focalizzato l'indiscutibile fascino del nostro mare e anche la suggestiva architettura del nostro centro. La canzone è bella» è stato il commento del sindaco di Latina Damiano Coletta.Rita Cammarone