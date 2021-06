1 Giugno 2021

LA SITUAZIONE

Mentre si conferma ancora in discesa la curva del covid, la provincia di Latina si prepara a celebrare la festa della Repubblica mettendo in primo piano questa volta proprio il personale sanitario protagonista della lunga lotta contro il covid. Nell'elenco delle 28 personalità pontine che saranno insignite domani delle Onorificenze al merito della Repubblica italiana ci sono infatti anche Miriam Lichtner, dirigente del reparto Malattie infettive dell'ospedale Goretti di Latina, e Antonio Sabatucci, responsabile del dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. Due persone simbolo delle squadre che, in oltre un anno di pandemia, non si sono mai fermate e hanno combattuto in prima linea per curare i pazienti contagiati dal covid e per approntare sul territorio le misure di prevenzione e il tracciamento che ha consentito alla provincia di affrontare i periodi più difficili dell'emergenza. La scelta di far coincidere la festa della Repubblica con il conferimento delle onorificenze alle persone che più di altre hanno sopportato le difficoltà e i rischi della pandemia - spiega in una nota la prefettura di Latina - vuole non solo esprimere un sentimento di riconoscenza ma anche dare il significato della volontà di rinascita che unisce il popolo italiano. E' anche grazie al personale della Asl che oggi il territorio pontino è riuscito a contenere i contagi, che continuano a calare tanto da contare appena 21 casi nella giornata di ieri. Il mese di maggio si chiude dunque con 2.090 positivi accertati, meno della metà di quelli che erano stati registrati nel mese di aprile (4.342). Nel dettaglio, per quanto riguarda la distribuzione dei casi, sono 10 i comuni interessati: Fondi con nove contagi, Cisterna, Latina e Sabaudia con due positivi ciascuno, un solo caso invece è stato accertato rispettivamente ad Aprilia, Cori, Formia, Pontinia, Sermoneta e Terracina. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, per un totale di 25 vittime dall'inizio del mese (erano state invece 55 ad aprile). I ricoveri sono stati invece tre nelle ultime 24 ore, che portano il numero complessivo di maggio a 130.